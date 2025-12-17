Većina žena radi jednu grešku tijekom seksa koja pogoršava cijeli odnos, tvrde stručnjaci

“Jesi li postigla orgazam?” Mnogi od nas su se susreli s tim neugodnim pitanjem, a većina priznaje mi je ponekad bilo lakše samo reći da. Većina žena ne želi završiti neugodan razgovor o svom seksualnom zadovoljstvu. Na kraju im ​​je lakše samo se pretvarati, a partneri prestaju pitati. Ove male laži isprva se čine bezopasnima, ali nedostatak komunikacije šteti seksualnom životu, a loš seksualni život kvari vezu.

I jedno istraživanje iz 2019. pokazalo je da je više od polovice žena barem jednom prije glumilo orgazam. Nije tajna da društvo nije oduvijek cijenilo zadovoljstvo žena, ali zašto žene imaju potrebu pretvarati se umjesto da budu iskrene o svom seksualnom iskustvu? Spomenuta studija pokazala je da je 59% žena glumilo orgazme, a 55% je reklo da su željele razgovarati o seksu sa svojim partnerom, ali su odlučile da to neće učiniti. Evo nekoliko uobičajenih razloga zašto:

42% je reklo da ne želi povrijediti partnerove osjećaje

40% nije bilo ugodno ulaziti u detalje

38% bilo je posramljeno

Muškarci ponekad stavljaju svoj ego na kocku sa seksualnim zadovoljstvom. Žene to znaju, pa često glume kako bi izbjegle da se osjećaju kao seksualni neuspjesi. U drugim slučajevima, partnerima je jednostavno svejedno hoće li postići orgazam ili ne razmišljaju o tome, a ženama ih je lakše odglumiti jer neće poslušati sugestije.

Možda je najgori razlog to što naši partneri jednostavno ne razumiju ženske orgazme. Ženi nije ništa teže postići orgazam nego muškarcu, ali obično je potrebno više od vaginalnog odnosa. Također ne postoje dvije iste žene. Ponekad se jednostavno čini lakšim odglumiti nego pokušati drugoj osobi objasniti ženske seksualne osjećaje.

Glumljenje orgazama je loša stvar koja nikada ne dovodi do pozitivnog ishoda. Čak ni u ljubavnim vezama za jednu noć, nikome ne pomaže glumiti orgazam, a evo nekoliko razloga zašto.

Posvećeni ste lošem seksu: Glumljenjem orgazama uvjetujete svog partnera da bude seksualno nekompatibilan s vama. Ako se ponašate zadovoljni s onim što rade, zašto bi se promijenili?

Partnera povezujete sa seksualnim nezadovoljstvom: Možda ne mislite da je to trenutno važno, ali naša iskustva s ljudima tonu u našu podsvijest. Kako partnera budete povezivali s nezadovoljstvom, sve ćete se više distancirati, a u seksu će vam biti još teže uživati. Još gore, može odvojiti um od vaših osjeta, otežavajući postizanje orgazma općenito.