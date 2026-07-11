Kremaste Plazma kocke koje uspijevaju svaki put: Savršena ljetna kombinacija kokosa, bijele čokolade i keksa

Ako ste u potrazi za desertom koji izgleda kao da je izašao iz slastičarnice, a priprema se bez puno truda, ovaj recept mogao bi vas osvojiti već na prvi zalogaj. Kremasta tekstura, bogat okus kokosa i keksa te glatka glazura od bijele čokolade stvaraju neodoljivu kombinaciju, dok jagode unose dozu svježine i laganu kiselkastu notu koja savršeno upotpunjuje svaki zalogaj. Poslužite ga dobro ohlađenog uz popodnevnu kavu, na obiteljskom okupljanju ili kada poželite jednostavan, a efektan desert. Ljetna kombinacija kokosa, bijele čokolade i svježih jagoda čini ga pravim izborom za tople dane.

Recept je na svom Instagram profilu podijelila Bojana, magistra farmacije i autorica profila @bajms_, a video s pripremom pogledan je gotovo pet milijuna puta.

Sastojci:

700 ml mlijeka

70 g šećera

4 žlice pšeničnog griza

150 g kokosova brašna

125 g maslaca

300 g mljevenog keksa

120 ml slatkog vrhnja za šlag

300 g bijele čokolade

svježe jagode

Priprema: U dublji lonac ulijte mlijeko pa dodajte šećer, griz i kokosovo brašno. Smjesu zagrijavajte na umjerenoj vatri uz stalno miješanje dok ne postane gusta i kremasta. Kada je krema gotova, maknite je sa štednjaka te odmah umiješajte maslac narezan na manje komade. Nakon što se maslac potpuno otopi, postupno dodajte mljeveni keks i sve dobro sjedinite kako biste dobili kompaktnu smjesu. Pripremljenu kremu rasporedite u kalup ili manji lim, ravnomjerno je zagladite i ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi. Za završni sloj zagrijte slatko vrhnje gotovo do vrenja, zatim ga prelijte preko sitno narezane bijele čokolade. Miješajte dok ne dobijete glatku i sjajnu čokoladnu glazuru. Glazuru ravnomjerno rasporedite po ohlađenoj kremi, a zatim na vrh posložite narezane jagode. Kolač stavite u hladnjak na nekoliko sati kako bi se svi slojevi dobro stisnuli. Prije posluživanja narežite ga na kocke ili ploške i poslužite dobro ohlađenog.