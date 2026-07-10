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Ljubavni odnosi

Privlači vas netko drugi iako volite partnera? Evo što to zapravo znači

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
10.07.2026.
u 21:07

Privlači vas netko drugi iako volite svog partnera ili partnericu? Stručnjak tvrdi da to ne mora biti znak problema u vezi, a evo i zašto.

Ako ste u dugotrajnoj vezi ili braku, privlačnost prema drugoj osobi može izazvati nelagodu i osjećaj krivnje, čak i kada ste zadovoljni svojim odnosom. Takve se emocije često povezuju s nezadovoljstvom ili slabljenjem ljubavi, ali stručnjaci ističu da se one javljaju puno češće nego što se misli i da ne znače automatski kako je veza u krizi. Profesor filozofije i stručnjak za emocije Aaron Ben-Ze'ev naglašava da romantična iskušenja nisu suprotnost ljubavi. „Suprotnost ljubavi nije iskušenje, nego ravnodušnost“, ističe.

Privlačnost prema drugoj osobi javlja se spontano i nije nešto što se može svjesno kontrolirati. Emocije se najčešće bude kada upoznamo nekoga novog ili zanimljivog jer naš mozak prirodno reagira na promjene i nova iskustva. Sasvim je moguće osjetiti simpatiju ili privlačnost prema nekome, a istodobno iskreno voljeti partnera i biti predan vezi. Ben-Ze'ev razlikuje dvije vrste romantične privlačnosti. Jedna se temelji na fizičkoj privlačnosti i seksualnoj želji, dok druga proizlazi iz osjećaja bliskosti, razumijevanja i emocionalne povezanosti s drugom osobom. Obje se mogu pojaviti i kod ljudi koji su zadovoljni svojim odnosom. „Iskušenje je gotovo univerzalno iskustvo, ali nevjera nije“, kaže stručnjak. Privlačnost je emocija, dok je odluka hoće li netko prijeći granicu pitanje osobnog izbora i odgovornosti prema partneru, prenosi Psychology Today.

Uspješne i dugotrajne veze ne temelje se samo na emocijama, već i na međusobnom razumijevanju, odgovornosti i želji da se odnos očuva. Pojedinci u stabilnim vezama često izbjegavaju situacije koje bi mogle potaknuti razvoj dubljih osjećaja prema drugoj osobi te više ulažu u odnos koji već imaju. Istraživanja pokazuju da se osobe s razvijenom samokontrolom rjeđe nalaze u situacijama koje povećavaju rizik od nevjere jer unaprijed postavljaju jasne granice. Prolazna privlačnost prema nekome ne čini vas lošim partnerom. Djelujete li na temelju tih osjećaja i prijeđete unaprijed dogovorene granice vašeg odnosa, mogli biste ozbiljno narušiti partnerovo povjerenje. Ljubav nije samo kratkotrajna emocija, nego i odluka da ćete se prema partneru odnositi s razumijevanjem i poštovanjem te biti spremni njegovati vaš odnos iz dana u dan.
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seks stručnjaci otkrili privlačnost emocije veze ljubavni odnosi

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