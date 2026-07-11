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DREVNA TAJNA ZA MODERNI VRT

Ne stignete zalijevati vrt? Ova genijalna metoda to čini umjesto vas, a ne košta gotovo ništa

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
11.07.2026.
u 10:00

Dok se borimo sa sušama, drevna tehnika navodnjavanja "olla" vraća se kao rješenje koje štedi vodu, vrijeme i trud. Riječ je o sustavu koji biljkama daje točno onoliko vode koliko im je potrebno, bez struje, pumpi i komplicirane tehnologije.

U svijetu naprednih sustava navodnjavanja, najučinkovitija rješenja često su najjednostavnija. Jedno takvo, staro više od četiri tisuće godina, ponovno dobiva na popularnosti među vrtlarima. Riječ je o takozvanoj "olli" (izgovara se "oja"), neglaziranoj glinenoj posudi koja je srce jedne od najstarijih metoda navodnjavanja. Korištena u drevnoj Kini i sjevernoj Africi, ova niskotehnološka metoda nudi pametan odgovor na izazove modernog vrtlarenja, prenosi Epic Gardening

Princip rada je zapravo jednostavan. Neglazirana posuda od terakote, zbog poroznosti, ukopava se u zemlju blizu biljaka, tako da joj samo vrat ostane vidljiv. Kad se napuni vodom, stijenke polako otpuštaju vlagu u tlo. Ključ je u napetosti vlage: kad je zemlja suha, korijenje "vuče" vodu iz posude. Kad je tlo vlažno nakon kiše, proces se zaustavlja. Tako sustav postaje samoregulirajući, dajući biljkama točno onoliko vode koliko im treba.

Najveća prednost sustava je drastična ušteda vode. Budući da se voda isporučuje izravno u zonu korijena, ispod površine, gubici zbog isparavanja i otjecanja su eliminirani. Istraživanja pokazuju da olle mogu smanjiti potrošnju vode za 50 do 70 posto u usporedbi s klasičnim zalijevanjem. To ga čini idealnim rješenjem za sušna područja i razdoblja s restrikcijama, čuvajući pritom dragocjene prirodne resurse.

Osim uštede vode, olle poboljšavaju zdravlje biljaka. Stalna i umjerena vlažnost u zoni korijena potiče dublji i jači rast korijenskog sustava, čineći biljke otpornijima. Time se izbjegavaju šokovi uzrokovani ciklusima zalijevanja i isušivanja, koji vode do bolesti. Dodatna pogodnost je smanjenje rasta korova, jer površinski sloj tla ostaje relativno suh, što otežava klijanje neželjenih biljaka.

Kako sami izraditi sustav navodnjavanja

Komercijalne olle se mogu kupiti, no izrada vlastitog sustava je iznenađujuće laka. Najpopularnija metoda koristi dvije obične, neglazirane glinene posude (terakota) iste veličine. Prvo treba vodootpornim silikonom temeljito začepiti rupu za drenažu na dnu jedne posude. Nakon sušenja, rubovi obiju posuda se spoje i zalijepe istim silikonom, stvarajući zatvoreni spremnik s jednim otvorom na vrhu. Nakon sušenja, olla je spremna za ukopavanje. Postavlja se u vrt tako da je gornji otvor u ravnini s tlom, napuni se vodom i pokrije tanjurićem ili kamenom. Dopunjavanje je potrebno otprilike jednom tjedno.

Ova metoda najviše odgovara biljkama s vlaknastim korijenjem koje vole stalnu vlagu. Plodovito povrće poput rajčica, paprika, tikvica i krastavaca napreduje uz olle, jer njihovo korijenje stvara gustu mrežu oko posude. Ključ uspjeha je blizina - biljke treba saditi unutar radijusa od tridesetak centimetara od olle. S druge strane, biljke koje vole suha razdoblja, poput sukulenata, nisu pak dobri kandidati. Usvajanjem ove drevne tehnike stvorit ćete otporniji i produktivniji vrt, savršeno usklađen s prirodom.

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Ključne riječi
Zalijevanje biljaka cvijeće vrtlarenje vrt biljke

Komentara 1

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VA
VanjaPlank
10:30 11.07.2026.

Budalaština....1.50€ je jedna posuda a trebaju 2. Znači 3€ po biljci.100 biljaka 300€. A ak nemaš vremenaza zalit 100 biljaka jednom tjedno kantom onda se mani čorava posla.

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