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Ljubavni horoskop

Evo što vas na ljubavnom planu čeka do kraja ljeta: Jedan znak posebno će zablistati

Shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
11.07.2026.
u 06:00

Ulazak Venere u Djevicu mijenja ljubavna pravila igre. Burno razdoblje polako ostaje iza nas, a jednom horoskopskom znaku zvijezde do kraja ljeta donose posebno lijepe ljubavne prilike.

Nova poznanstva, romantični susreti i prilika za produbljivanje postojećih odnosa obilježit će ovo ljeto mnogim horoskopskim znakovima. Nakon razdoblja u kojem je Venera boravila u dinamičnom Lavu i naglašavala strast, flert i velike ljubavne geste, od 9. srpnja ulazi u znak Djevice. Ljubavna energija sada postaje mirnija, a u prvi plan dolaze iskrenost, povjerenje i mali znakovi pažnje. Boravak Venere u Lavu obilježio je početak ljeta i mnogima donio više samopouzdanja, želju za zabavom i otvorenije pokazivanje osjećaja. Samci su lakše privlačili pažnju, dok su parovi češće organizirali romantične izlaske i provodili više vremena zajedno.

Ulaskom Venere u Djevicu mijenjaju se i ljubavni prioriteti. Velike izjave ljubavi zamjenjuju svakodnevne sitnice koje pokazuju koliko vam je stalo do partnera. Ovo je razdoblje u kojem će mnogi više cijeniti iskren razgovor, međusobnu podršku i osjećaj sigurnosti nego spektakularne romantične geste. Ovnovi, Lavovi i Strijelci i dalje će zračiti privlačnošću, ali će njihov uspjeh u ljubavi više ovisiti o strpljenju nego o impulzivnim odlukama. Lavovi bi mogli upoznati osobu koja će ih osvojiti iskrenošću, dok će zauzeti pripadnici ovog znaka učvrstiti odnos otvorenim razgovorima i zajedničkim planovima.

Blizanci, Vage i Vodenjaci uživat će u bogatom društvenom životu. Slobodni pojedinci mogli bi ostvariti zanimljivo poznanstvo preko prijatelja ili na putovanju. Vage očekuje posebno povoljno razdoblje za ljubav jer će lakše ostvarivati odnose kakve priželjkuju. Bikovi, Djevice i Jarčevi više će pažnje posvetiti stabilnosti nego uzbuđenju. Djevice će biti među najvećim ljubavnim sretnicima tijekom ovog razdoblja jer će Venera u njihovu znaku pojačati privlačnost, samopouzdanje i mogućnost novih poznanstava. Zauzeti pripadnici ovog znaka lakše će riješiti nesporazume koji su se gomilali posljednjih tjedana.

Rakovi, Škorpioni i Ribe bit će usmjereni na emocije i iskrene razgovore. Stare nesuglasice mogle bi ostati iza njih, a pojedini odnosi postat će čvršći nego prije. Ribe bi do kraja ljeta mogle doživjeti posebno lijepo ljubavno iznenađenje, dok će Rakovi napokon steći više sigurnosti u vlastite osjećaje. Ostatak ljeta bit će naklonjen svima koji su spremni graditi odnos na povjerenju, poštovanju i otvorenoj komunikaciji. Velika obećanja i burne romanse polako će ustupiti mjesto malim svakodnevnim gestama koje pokazuju koliko nam je do nekoga stalo. 
Ključne riječi
Ljubavni horoskop astrologija venera u djevici horoskop ljeto 2026.

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