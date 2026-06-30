Godinama proučava najdugovječnije ljude na planetu: 'Ovo je njihovih 6 navika koje sam i sam usvojio'

Dan Buettner posljednjih je dvadesetak godina posvetio istraživanju ljudi koji žive najdulje na svijetu. Upravo je on popularizirao pojam 'plave zone', kojim se opisuju područja u kojima stanovnici u prosjeku žive dulje, zdravije i aktivnije od većine ljudi. Među najpoznatijim plavim zonama su Okinawa u Japanu, Sardinija u Italiji i Nicoya u Kostariki, piše CNBC.
Dan Buettner posljednjih je dvadesetak godina posvetio istraživanju ljudi koji žive najdulje na svijetu. Upravo je on popularizirao pojam 'plave zone', kojim se opisuju područja u kojima stanovnici u prosjeku žive dulje, zdravije i aktivnije od većine ljudi. Među najpoznatijim plavim zonama su Okinawa u Japanu, Sardinija u Italiji i Nicoya u Kostariki, piše CNBC.
Foto: Shutterstock
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Tijekom godina Buettner je proučavao svakodnevicu ljudi iz tih krajeva, njihove navike, prehranu, odnose, kretanje i način na koji se nose sa stresom. Kaže da je iz njihova života izvukao važne lekcije i primijenio ih na vlastitu rutinu. Danas, u šezdesetima, tvrdi da mu liječnik govori kako je među najzdravijim ljudima svoje dobi.
Tijekom godina Buettner je proučavao svakodnevicu ljudi iz tih krajeva, njihove navike, prehranu, odnose, kretanje i način na koji se nose sa stresom. Kaže da je iz njihova života izvukao važne lekcije i primijenio ih na vlastitu rutinu. Danas, u šezdesetima, tvrdi da mu liječnik govori kako je među najzdravijim ljudima svoje dobi.
Foto: Shutterstock
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Jedna od navika koju posebno ističe jest život u okruženju koje potiče kretanje. Prema njegovu mišljenju, ljudi u plavim zonama ne žive dugo zato što svaki dan odlaze u teretanu, nego zato što su njihova naselja, kuće i dnevne obveze organizirani tako da se prirodno više kreću. Upravo zato se preselio u dio Miami Beacha u kojem može mnogo toga obaviti pješice ili biciklom, a blizina oceana omogućuje mu i redovito plivanje.
Jedna od navika koju posebno ističe jest život u okruženju koje potiče kretanje. Prema njegovu mišljenju, ljudi u plavim zonama ne žive dugo zato što svaki dan odlaze u teretanu, nego zato što su njihova naselja, kuće i dnevne obveze organizirani tako da se prirodno više kreću. Upravo zato se preselio u dio Miami Beacha u kojem može mnogo toga obaviti pješice ili biciklom, a blizina oceana omogućuje mu i redovito plivanje.
Foto: Shutterstock
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Važan dio njegove svakodnevice je i prehrana koja je gotovo u potpunosti biljna. Buettner ne jede meso, a kaže da se hrani otprilike 98 posto biljno te najčešće jede unutar vremenskog prozora od 10 do 12 sati. Obično ima dva obroka dnevno, jedan kasno ujutro, a drugi navečer.
Važan dio njegove svakodnevice je i prehrana koja je gotovo u potpunosti biljna. Buettner ne jede meso, a kaže da se hrani otprilike 98 posto biljno te najčešće jede unutar vremenskog prozora od 10 do 12 sati. Obično ima dva obroka dnevno, jedan kasno ujutro, a drugi navečer.
Foto: Shutterstock
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Posebno mjesto u njegovoj prehrani zauzimaju mahunarke. Grah, slanutak, tofu, špinat i pečeni krumpir često su na njegovu jelovniku, a upravo je iz istraživanja plavih zona naučio koliko su mahunarke važne u prehrani dugovječnih ljudi. Ipak, nije se odrekao izlazaka u restorane, pa gotovo svaku večer jede vani, što uz osmijeh priznaje da baš i nije potpuno u duhu plavih zona.
Posebno mjesto u njegovoj prehrani zauzimaju mahunarke. Grah, slanutak, tofu, špinat i pečeni krumpir često su na njegovu jelovniku, a upravo je iz istraživanja plavih zona naučio koliko su mahunarke važne u prehrani dugovječnih ljudi. Ipak, nije se odrekao izlazaka u restorane, pa gotovo svaku večer jede vani, što uz osmijeh priznaje da baš i nije potpuno u duhu plavih zona.
Foto: Shutterstock
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Osim prehrane i kretanja, Buettner velik naglasak stavlja na društvene veze. Smatra da postoje vrlo snažni dokazi da dobri odnosi i svakodnevni kontakti s ljudima mogu pridonijeti dugovječnosti. Živi u zajednici u kojoj stalno susreće poznanike, a neke od ljudi koje je svakodnevno viđao u kafiću s vremenom je pretvorio u prijatelje.
Osim prehrane i kretanja, Buettner velik naglasak stavlja na društvene veze. Smatra da postoje vrlo snažni dokazi da dobri odnosi i svakodnevni kontakti s ljudima mogu pridonijeti dugovječnosti. Živi u zajednici u kojoj stalno susreće poznanike, a neke od ljudi koje je svakodnevno viđao u kafiću s vremenom je pretvorio u prijatelje.
Foto: Shutterstock
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Iako danju često radi sam, večeri gotovo uvijek provodi s ljudima. Druženja, razgovori, večere i gosti u kući važan su dio njegova života. Čak je, kaže, namjerno izabrao dom u kojem može primati prijatelje jer mu je zajedništvo jedna od najvažnijih životnih vrijednosti.
Iako danju često radi sam, večeri gotovo uvijek provodi s ljudima. Druženja, razgovori, večere i gosti u kući važan su dio njegova života. Čak je, kaže, namjerno izabrao dom u kojem može primati prijatelje jer mu je zajedništvo jedna od najvažnijih životnih vrijednosti.
Foto: Shutterstock
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Još jedno pravilo od kojeg rijetko odstupa jest da ne radi nakon 17 sati. Buettner smatra da dodatni novac koji bi mogao zaraditi radom u večernjim satima ne bi imao jednaku vrijednost kao slobodno vrijeme, druženje i briga o sebi. Nakon pet popodne njegov dan, kako kaže, pripada tjelesnoj aktivnosti i društvenom životu.
Još jedno pravilo od kojeg rijetko odstupa jest da ne radi nakon 17 sati. Buettner smatra da dodatni novac koji bi mogao zaraditi radom u večernjim satima ne bi imao jednaku vrijednost kao slobodno vrijeme, druženje i briga o sebi. Nakon pet popodne njegov dan, kako kaže, pripada tjelesnoj aktivnosti i društvenom životu.
Foto: Shutterstock
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Iako ne prakticira meditaciju svakodnevno, svaki dan nastoji napraviti nešto fizički aktivno. To mogu biti vožnja biciklom, plivanje na dasci, pickleball, joga u društvu ili trening s prijateljem. Pritom naglašava da ne radi aktivnosti koje ne voli, osobito ne naporne treninge i klasični kardio koji mu ne donose zadovoljstvo.
Iako ne prakticira meditaciju svakodnevno, svaki dan nastoji napraviti nešto fizički aktivno. To mogu biti vožnja biciklom, plivanje na dasci, pickleball, joga u društvu ili trening s prijateljem. Pritom naglašava da ne radi aktivnosti koje ne voli, osobito ne naporne treninge i klasični kardio koji mu ne donose zadovoljstvo.
Foto: Shutterstock
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Na kraju dana važan mu je i san. Nakon aktivnosti i druženja nastoji spavati osam sati, jer kvalitetan san smatra jednim od temelja manjeg stresa i boljeg zdravlja. Njegova rutina pokazuje da dugovječnost ne mora značiti stroga pravila i odricanja, nego svakodnevicu u kojoj ima više kretanja, biljnih namirnica, prijateljstva, odmora i vremena za ono što čovjeka doista veseli.
Na kraju dana važan mu je i san. Nakon aktivnosti i druženja nastoji spavati osam sati, jer kvalitetan san smatra jednim od temelja manjeg stresa i boljeg zdravlja. Njegova rutina pokazuje da dugovječnost ne mora značiti stroga pravila i odricanja, nego svakodnevicu u kojoj ima više kretanja, biljnih namirnica, prijateljstva, odmora i vremena za ono što čovjeka doista veseli.
Foto: Shutterstock
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