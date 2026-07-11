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Savjeti stručnjaka

Želite raskošne viseće košare? Poznati vrtlar otkrio što uvijek dodaje u zemlju

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
11.07.2026.
u 13:00

Alan Titchmarsh, poznati britanski vrtlar i televizijski voditelj, podijelio je jednostavan trik zahvaljujući kojem viseće košare ostaju pune cvijeća tijekom cijelog ljeta. Upozorva na jednu pogrešku koju mnogi rade već prilikom sadnje.

Želite raskošne viseće košare pune cvjetova i boja čak i tijekom najvećih ljetnih vrućina? Poznati vrtlarski stručnjak otkrio je dvije jednostavne stvari koje mogu napraviti veliku razliku, a jedna od njih pomaže zadržati vlagu u zemlji i smanjiti isušivanje. Nakon nekoliko dana ekstremnih ljetnih temperatura čak i najizdržljivije biljke mogu početi venuti i izgubiti raskošan izgled. Viseće košare među najljepšim su ukrasima kojima možete oplemeniti vrt, balkon ili terasu, no ljeti su među prvima na udaru visokih temperatura. Zbog male količine supstrata zemlja se brzo isušuje pa biljke često počnu venuti i gubiti cvjetove, čak i kada ih redovito zalijevate.

Britanski vrtlar Alan Titchmarsh na svom je TikTok profilu istaknu kako je prvi korak do raskošne viseće košare odabir biljaka koje dobro podnose uzgoj u ograničenoj količini supstrata i ljetne vrućine. Preporučuje kombinaciju bršljana, bakope, lobelije i dijascije, koje stvaraju dojam bujnog aranžmana, dok petunije i kalibrahoe osiguravaju obilnu i dugotrajnu cvatnju tijekom ljeta. 

@gardeningalantitchmarsh How to Build a Full, Colourful Hanging Basket A beautiful hanging basket is all about combining colour, texture, and shape. Trailing diascia and lobelia add softness, while calibrachoa and petunias bring bold, long-lasting blooms that flower right through summer. Add dianthus for fragrance and extra colour contrast. When planting, space everything out first to balance the arrangement and fill gaps with compost to avoid air pockets. Don’t worry if it looks a little crowded at first, after watering and a few days of growth, the plants will settle, fluff up, and create a stunning overflowing display. Save this for later! #gardening #alantitchmarsh #smallgarden ♬ sonido original - Gardening With Alan Titchmarsh

Najčešća pogreška pri uzgoju cvijeća u visećim košarama, uz odabir neodgovarajućih biljaka, jest zanemarivanje brzog isušivanja supstrata. Tijekom ljetnih vrućina zemlja se u visećim košarama brzo osuši pa voda pri zalijevanju često iscuri kroz drenažne otvore prije nego što korijen uspije upiti dovoljno vlage. Titchmarsh zato preporučuje da se prije sadnje u supstrat umiješaju granule ili kristali za zadržavanje vode. Oni tijekom zalijevanja upijaju vodu i postupno je otpuštaju korijenju, zbog čega zemlja dulje ostaje vlažna, a biljke lakše podnose visoke temperature. Takvo rješenje može smanjiti potrebu za vrlo čestim, a ponekad uzaludnim zalijevanjem tijekom toplinskih valova. 
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