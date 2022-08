Vezanje gornjeg dijela badića može biti prava muka: Isprobajte trik s kojim će svaki put stajati savršeno!

Ponekad je prava gnjavaža na plaži iznova vezati gornji dio badića, no najgore je kada ga jednom savršeno zavežete i sve stoji na mjestu, a već drugi dan ne znate kako ste to uspjeli. Jedna je mama zato na svom profilu na Tik Toku, podijelila jednostavan trik pomoću kojega više nikada nećete morati vezati gornji dio bikinija, piše The Sun.

Trik je demonstrirala na gornjem dijelu svog žutog badića, kojega je položila na pod, pazeći da obje gornje vezice budu odvezane. Počinjete s time da napravite mali krug sa svake strane, ali pazite da ih ne zavežete prečvrsto. Kada završite, uhvatite jedan kraj vezice i povucite ispod iste vezice, a zatim poprijeko kroz drugu petlju s druge strane. Ponovite isti postupak s drugom petljom, a zatim nježno provucite dvije vezice u suprotnim smjerovima i - to je to.

- Volim što nikada ne moram vezati svoj kupaći kostim! Uštedim toliko vremena i živaca - napisala je u opisu videa.

Njezin video prikupio je oko 500 tisuća pregleda i nekoliko tisuća lajkova, a mnogi korisnici bili su oduševljeni.

-To apsolutno odlično funkcionira! - napisala je jedna korisnica.

- Upravo sam isprobala trik i zaista je super i jako dobro drži - komentirala je druga.

- Uvijek bude tako teško kada mi se kosa uhvati za vezice pa se mučim s tim, možda ovo pomogne - dodala je treća.

