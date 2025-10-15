Vaš pas ovo radi tijekom noći? Možda vam pokušava reći da je pod stresom

Psi možda ne mogu govoriti, ali svojim ponašanjem jasno daju do znanja kako se osjećaju. Kretanje, lajanje, položaj tijela, pa čak i sitni signali poput položaja ušiju ili repa mogu otkriti je li pas sretan, tjeskoban, uzrujan ili ignoriran. Psi koji se osjećaju "pod stresom" ili "zanemareno" mogu pokazati ključan znak tih emocija noću, prema nedavnim istraživanjima. Psi su, poznati po svojoj beskrajnoj vedrini i odanosti, omiljeni kućni ljubimci milijunima ljudi širom svijeta zbog svoje privržene i društvene naravi te emocionalne podrške koju pružaju.

Ovi krzneni pratitelji nevjerojatno su usklađeni s osjećajima svojih vlasnika i čini se da imaju sposobnost razumjeti i prepoznati emocije kod svojih ljudskih pratitelja. Iako je uobičajeno da ljudi pripisuju ljudske emocije i logiku psećem ponašanju, studija Mađarske akademije znanosti sugerirala je da emocije pasa mogu značajno utjecati na nešto s čime se mnogi ljudi bore, a to je san. Objava na Instagramu nedavno je bacila svjetlo na to kako različita iskustva utječu na obrasce spavanja pasa, piše Daily Express.

"Istraživanje Mađarske akademije znanosti (Sveučilište Eötvös Loránd) otkrilo je da psi doživljavaju REM obrasce spavanja i emocionalno prisjećanje slično ljudima. Sjećaju se stresnih ili radosnih iskustava i mogu izgubiti san kada su emocionalno uznemireni. Vaš pas vas ne voli samo dok ste zajedno, on misli na vas i kad ste odvojeni", piše u objavi. Naime, psi ostaju budni noću razmišljajući o svojim problemima, baš kao i ljudi.

"Studije pokazuju da psi u mislima ponavljaju emocionalne trenutke, posebno svađe, stres ili odvojenost od svoje omiljene osobe. Kada pas doživi nešto uznemirujuće, poput grdnje ili zanemarivanja, to može uzrokovati poremećaj spavanja, baš kao i ljudi nakon lošeg dana", napisano je u objavi. Objava na društvenim mrežama, koju dijeli Mental Aspect, sugerira da pseći mozak tada može osloboditi kortizol, hormon stresa, što može dovesti do problema sa spavanjem.

U odjeljku za komentare ljudi su željeli podijeliti svoja razmišljanja, a nekoliko ih je izrazilo nevjericu u vezi s tvrdnjama studije. "Ne moj pas! On spava i hrče kao da radi u tvornici!!", napisala je jedna osoba. "Moja dva spašena psa zaspu odmah nakon što se ugase svjetla i gotovo cijelu noć spavaju. Znam to jer oboje hrču kao teretni vlakovi", dodala je druga. "Pa pretpostavljam da moj pas nema problema jer spava cijelu noć!", primijetila je treća.

Drugi su bili dirnuti implikacijama studije. "To je to, dajem otkaz i ostajem kod kuće cijeli dan", "Ne, to je srceparajuće! Psi zaslužuju da nikada nemaju problema", "Moj pas je najbolji dio mog dana, svaki dan", samo su neki od komentara.

Prema studiji koju je Nacionalna medicinska knjižnica podijelila putem PubMeda, psi imaju izvanredne sposobnosti čitanja ljudskih emocionalnih izraza, i vokalnih i mimičkih. "Pokazalo se i da pozitivne, u usporedbi s negativnim socijalnim interakcijama između psa i čovjeka značajno utječu na kasniji san pasa", zaključeno je u studiji.