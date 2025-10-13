Najzdraviji psi: Ovih 9 pasmina će vam uštedjeti na veterinarskim troškovima
Odabir psa velika je odluka koja sa sobom nosi mnogo više od pukog odabira simpatičnog lica ili pasmine koja nam se sviđa. Prije nego što novog ljubimca dovedemo u dom, važno je uzeti u obzir brojne čimbenike, od veličine i temperamenta psa, pa sve do njegovih zdravstvenih potreba, razine energije i životnog prostora koji mu možemo pružiti. Iako svako štene zaslužuje ljubav i brigu, neke su pasmine prirodno zdravije i manje sklone skupim medicinskim problemima.
Da bi pomogli budućim vlasnicima kućnih ljubimaca da donesu pametan izbor, stručnjaci za pse iz PetMD-a identificirali su devet "najzdravijih" pasmina koje obično zahtijevaju manje posjeta veterinaru, piše Daily Express. "Zdravi pas je sretni pas. I iako nema jamstva da će bilo koji pas biti bez bolesti cijeli život, postoje pasmine pasa koje se općenito suočavaju s manje zdravstvenih problema. Najzdravije pasmine pasa imaju dugi životni vijek i manje su sklone bolestima. To, u kombinaciji s održavanjem odgovarajuće težine i redovitom tjelovježbom, znači da vlasnici kućnih ljubimaca mogu osigurati svojim psima najbolji mogući život", rekli su stručnjaci za kućne ljubimce.
9. Staroengleski ovčar: Staroengleski ovčar općenito je zdrava pasmina, s malo ozbiljnijih zdravstvenih problema, a prosječan životni vijek mu je od 10 do 12 godina. Prema Spruce Pets, neki zdravstveni problemi koji se mogu pojaviti kod staroengleskih ovčara uključuju displaziju kuka, kataraktu, hipotireozu i nadutost. "Dobri uzgajivači testiraju svoje štence na određene zdravstvene probleme i mogu potvrditi zdravlje roditelja psa, stoga je važno obratiti pozornost na te rezultate prilikom odabira staroengleskog ovčara", rekli su stručnjaci.
8. Njemački kratkodlaki ptičar: "Njemački kratkodlaki ptičari cijenjeni su kao lovački psi zbog svoje brzine i izdržljivosti. Mogu se pohvaliti visokom razinom energije i trebaju puno vježbe, kao i fizičku i mentalnu stimulaciju, da bi ostali zdravi i izbjegli nevolje", izvijestio je PetMD. Ovi psi ponekad mogu biti skloni određenim zdravstvenim problemima, uključujući displaziju kuka i displaziju lakta, što može utjecati na njihovu pokretljivost i zdravlje zglobova. Također mogu biti u opasnosti od nadutosti.
7. Havanezer: "Jedina pasmina pasa koja potječe s Kube, havanezer, ima dugi životni vijek od 14 do 16 godina. Ova privržena mala pasmina obožava svoje vlasnike i lako se trenira zahvaljujući svojoj iznimnoj inteligenciji", rekli su stručnjaci u PetMD-u. Međutim, ova pasmina može biti sklona određenim zdravstvenim problemima, poput progresivne atrofije mrežnice koja s vremenom može utjecati na njihov vid, i luksacije patele, stanja koje utječe na čašicu koljena i pokretljivost.
6. Pudle: Pudle su aktivni i angažirani psi. Općenito su zdrave i s godinama obično imaju samo manje zdravstvene probleme, što ih čini dugotrajnim i radosnim članom svake obitelji. Prema Lucy Pet, postoji pet uobičajenih zdravstvenih problema s kojima se pudle mogu suočiti, a to uključuje: nadutost, Addisonovu bolest, probleme sa štitnjačom, displaziju kuka i epilepsiju.
5. Hrt: Stručnjaci su rangirali hrtove kao petu "najzdraviju" pasminu. Prema izvješću Pet MD-a, hrt je jedinstven među lovačkim psima jer je vizualni lovac, što znači da pasmina lovi oslanjajući se na brzinu i agilnost. "Kao vizualni lovci, možda neće biti najbolji kućni ljubimci u domaćinstvima s manjim životinjama, poput mačaka ili kunića, bez odgovarajuće obuke i postupnog upoznavanja. S obzirom na visoku razinu energije i snažan lovački nagon, hrtovi trebaju redovitu tjelovježbu. Međutim, nakon što se iscrpe u igri i trčanju, mogu postati ljenivci spremi za maženje", rekli su stručnjaci.
4. Bigl: Biglove pokreće ljubav prema hrani i snažan njuh, što ih često navodi na nestašluke. Napreduju uz aktivnosti temeljene na mirisima i imaju koristi od pažljivo nadzirane prehrane jer njihov obilan apetit može lako dovesti do prejedanja ako se ne kontrolira. Stručnjaci za kućne ljubimce u Veterinarskoj bolnici Long Beach otkrili su nekoliko uobičajenih zdravstvenih problema koji mogu utjecati na biglove, a to uključuje: bolesti zuba, probleme s ušima, sindrom uskog repa i bolesti oka.
3. Čivava: "Unatoč sklonosti zaboravljanju koliko su male, čivave su među pasminama s najdužim životnim vijekom", rekli su iz PetMD-a. Ovi živahni i odani psi imaju velike osobnosti i oštre umove. Budući da su čivave sklone pretilosti, vlasnici bi trebali osigurati da se puno kreću.
2. Australski ovčar: "Pametni, odani i energični, australski ovčari uživaju u aktivnosti i potrebna im je fizička i mentalna stimulacija tijekom cijelog života. Ovi psi posebno uživaju u naprednom treningu poslušnosti i izvrsni su u pastirskim poslovima. Kao pasmina, mogu biti skloni određenim bolestima poput displazije kuka ili lakta i nekih očnih bolesti. Ipak, općenito su zdravi psi", objasnili su stručnjaci.
1. Australski pastirski pas: "Australski pastirski pas jedan je od najzdravijih pasa", objasnili su iz PetMD-a. Ova pasmina poznata je po svojoj inteligenciji, radnoj etici i izdržljivosti. To je tipično otporna pasmina koja se ne suočava s mnogo zdravstvenih problema. "Kao što mu i ime govori, uzgajan je za čuvanje životinja i treba mu puno vježbe da bi ostao u vrhunskoj formi", zaključili su.