Vaš pas u šetnji jede travu? Stručnjaci otkrivaju što se sve može kriti iza tog ponašanja

Jedenje trave vrlo je česta i posve prirodna pojava kod pasa. Iako se ponekad čini neobičnim, većina pasa povremeno gricka travu, a razlozi za to mogu biti različiti. Neki psi jednostavno uživaju u okusu ili teksturi trave, dok drugi to čine iz navike ili dosade. Važno je znati da jedenje trave nije nužno znak bolesti niti pokazatelj nedostatka hranjivih tvari u prehrani, otkrivaju stručnjaci za The Kennel Club.

Psi mogu jesti travu iz nekoliko razloga. Prije svega, mnogi psi je jednostavno vole. Iako ih smatramo mesojedima, psi su zapravo svejedi i prirodno im je jesti i meso i bilje. Istraživanja pokazuju da psi češće jedu travu između travnja i kolovoza, kada su miris i okus trave izraženiji. Drugi razlog može biti dosada. Ako pas ne dobiva dovoljno mentalne i fizičke stimulacije, može početi pokazivati nesvakidašnje oblike ponašanja poput kopanja, žvakanja namještaja ili jedenja trave. U takvim slučajevima pomaže više igre, šetnji i interaktivnih aktivnosti.

Često se misli da psi jedu travu kako bi izazvali povraćanje i time ublažili nelagodu u želucu. Ipak, istraživanje provedeno na 1.500 pasa pokazalo je da je manje od 10 posto njih pokazivalo znakove bolesti prije nego što su jeli travu, a samo je četvrtina povraćala nakon toga. Dakle, iako neki psi povrate nakon što pojedu travu, to nije pravilo.

Postoji i mogućnost da psi jedu travu jer traže dodatna vlakna u prehrani. U jednom zabilježenom slučaju, pas koji je godinama jeo travu i povraćao prestao je s tim nakon što je prešao na prehranu bogatu vlaknima. Ako sumnjate da vašem psu nedostaje vlakana, posavjetujte se s veterinarom prije promjene prehrane. Još jedna teorija kaže da psi jedu travu kako bi se riješili crijevnih parazita. Vlaknasta struktura trave može pomoći čišćenju crijeva tako da se trava omota oko parazita i ukloni ih iz probavnog sustava.

Jedenje trave kod pasa općenito je normalno ponašanje. U spomenutom istraživanju, gotovo 70 posto vlasnika izjavilo je da njihovi psi jedu biljke barem jednom tjedno, osobito mlađi psi. I divlji psi također jedu travu, što potvrđuje da se radi o prirodnom instinktu. Ako vaš pas povremeno gricka travu, nema razloga za brigu, pod uvjetom da je zdrav i redovito tretiran protiv nametnika. Ipak, pazite da pas ne jede travu tretiranu gnojivima, pesticidima ili herbicidima jer ti pripravci mogu biti otrovni. Također, puževi i pužići na travi mogu prenijeti plućne gliste, pa je važno redovito provoditi zaštitu protiv parazita.

Obratite se veterinaru ako vaš pas jede travu, ali odbija hranu, ako jede neuobičajeno velike količine trave, ako stalno povraća nakon što pojede travu te ako pokazuje znakove bolesti ili umora. Ako pas jede travu iz dosade, pokušajte mu pružiti više aktivnosti: duže šetnje, igre poslušnosti ili igračke koje potiču razmišljanje. No, ako je jedenje trave često i opsesivno, ili ga prate drugi simptomi, najbolje je potražiti pomoć stručnjaka.