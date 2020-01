Uz ovih devet malih navika vaš dan bit će uspješniji!

Psiholog Ryan Howes otkrio je za msn.com kako ove male navike utječu na vaše mentalno zdravlje. "Zdrava jutarnja rutina bez stresa postavlja temelje za cijeli dan." Odluke koje donesete kada se probudite urezuju se duboko u vaš mozak. Jednom kada počnemo automatski raditi ove stvari to znači da smo razvili naviku. Postoji ih 9 koje Ryan savjetuje da već danas počnete raditi.

1. Složite krevet

Iako mnogi ovo smatraju kućanskim poslom, slaganje kreveta nakon što ustanete stvara osjećaj produktivnosti i radite svoj prvi zadatak tog dana. Osjećat ćete se nekako ponosno i samo ćete raditi zadatak za zadatkom. Svoj prostor činite urednijim, a posteljinu čišćom. Veselit će vas povratak u krevet nakon radnog dana.



2. Korak po korak sa spremanjem

Neke dane odlazite pod tuš čim ustanete, a neke se razvlačite po kući listajući društvene mreže i zapravo stalno imate osjećaj da ne znate što napraviti sljedeće. Pomozite sebi tako da ćete ići korak po korak, bez žurbe. Od spremanja sebe, doručka do spremanja svih stvari za radni dan.



3. Nemojte gledati u mobitel

Svaki put kad provjeravamo svoje telefone - posebno nakon dužeg vremena, kao što je vrijeme spavanja - u mozak dovodimo negativnu energiju, ponekad bijes i nezadovoljstvo. Maknite mobitel kako se ne biste odmah ujutro izlagali stresu oko računa ili ružnih vijesti koje su obišle svijet. Što manje provjeravate mobitel ujutro, manje ćete ga provjeravati i tijekom ostatka dana.

4. Razgibajte se

Mnogi odbijaju tjelovježbu rano ujutro prije posla, ali možete napraviti bar nešto da vaše tijelo bolje funkcionira ostatak dana kao što je razgibavanje. 10 do 15 minuta istezanja razbudit će vas, pokrenuti cirkulaciju i dati energije za još jedan dan na poslu.



5. Pijte vodu

Pozitivne učinke pijenja vode već svi znamo, ali ako s hidratacijom krenete čim se probudite vrlo je vjerojatno da ćete nastaviti s njom i ostatak dana. Ponekad se dogodi da ljudi ne popiju vode sve do podneva, a do tada ste već vjerojatno dehidrirali. Stručnjaci savjetuju da stavite čašu vode kraj kreveta prije spavanja kako bi se odmah nakon buđenja sjetili i popili vodu.



6. Pišite odmah ujutro

Odmah nakon što vam zvoni alarm počnite zapisivati sve što vam pada na pamet, a Julia Cameron, autorica knjige "The Artist's Way" preporučuje čak i tri stranice vaših misli jer ćete tako potaknuti svoju kreativnost i emocije. Ako mislite da ova metoda nije za vas, počnite pisati neku vrstu dnevnika.

7. Operite lice

Ljudi tvrde da briga o koži nije samo dobra za nju već i za cjelokupnu brigu o sebi. Odličan je način za započeti dan koji će biti stresan i pun obaveza. Pranje lica, piling i krema bit će sasvim dovoljni da dan bude bolji.



8. Napravite nešto zabavno ili kreativno

Ideja ove rutine nije da samo obavljate obaveze i zadatke, već da vaši dani budu bolji. Započnite dan igranjem neke kratke igrice, gledanjem serije, crtanjem, plesom i glazbom, igrom s kućnim ljubimcem, čitanjem, isprobavanjem novog recepta za doručak... Što god vam odvlači misli od obaveza i stresa imat će učinak na bolje raspoloženje tijekom dana.



9. Napraviti popis obaveza

Nekima je jutro jedini dio dana koji ne žele kvariti obavezama i poslom i to je skroz uredu, ali ima onih kojima je to savršeno vrijeme za planiranje kako će dan izgledati. Napišite što morate odraditi i što želite odraditi. Kada ćete tijekom dana označavati stvari kao gotove osjećat ćete se produktivnije i vrijednije.

