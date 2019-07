putovanje

Uskoro letite Easyjetom? Evo koje dane će se odvijati štrajk osoblja i gdje

Putnici mogu očekivati probleme pri check-inu tijekom najavljenih dana štrajka, od 25. do 29. srpnja, od 2. do 5. kolovoza te od 9. do 12. kolovoza, od 16. do 19. te od 23. do 27.