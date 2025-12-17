Najveća hrvatska planinarska priča sljedeće godine slavi 10. rođendan na Kineskom zidu uz prvo izdanje HIGHLANDER Kina

Nekima je dovoljan jedan dan i dvadesetak kilometara hoda u prirodi. Drugima pet dana i stotinu prijeđenih kilometara, daleko od rutine i poznatog. Upravo u tom rasponu slobode smjestio se HIGHLANDER, međunarodni planinarski koncept koji posljednjih deset godina osvaja ljude željne iskustava, a ne trofeja.

Ovogodišnja sezona bila je jedna od najuspješnijih do sada - sudionici su ove godine hodali od Costa Rice, kalifornijskog dragulja Big Bear Lake-a i Australije, preko Austrije, Libanona, Ujedinjenog Kraljevstva i Julijskih Alpi te Kamnika u Sloveniji, do Kraljevstva Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije i Sjeverne Makedonije.



Foto: Predrag Vučković

HIGHLANDER na Kineskom zidu

Drugi veliki iskorak je ulazak u Kinu i to s početkom rute na veličanstvenom Kineskom zidu. S našim partnerima iz Kine - SECA Sports & Culture Development, vodećim kineskim brandom kada je u pitanju sportski menadžment i marketing kreirali smo rutu koja nosi snažnu simboliku.

Posebnost ove avanture leži u susretu s kineskom kulturom gdje ruta prolazi kroz stoljetna sela u kojima se povijest i tradicija još uvijek žive. Mirisi lokalne kuhinje, tragovi starih obrta i ritam mjesta koje se nije pokorilo žurbi modernog svijeta dodatno obogaćuju ovo iskustvo.

Time je HIGHLANDER ne samo zakoračio na jedno od najzahtjevnijih i najperspektivnijih tržišta svijeta, nego i otvorio prostor za dugoročno partnerstvo koje spaja outdoor iskustvo s lokalnom kulturom i održivim razvojem turizma.

HIGHLANDER još jednom dokazuje da granice postoje samo na karti.

Hodanje po Himalaji postaje stvarnost

Uz Kinu, debi na Himalaji jedna je od najuzbudljivijih vijesti za sljedeću HIGHLANDER sezonu. Ne zato što vodi u ekstremne ekspedicije, nego zato što otvara vrata jednom od najlegendarnijih planinskih lanaca svijeta i čini ga dostupnim i onima koji o Himalaji sanjaju čitav život.

Sve će se odvijati u Nepalu, a ruta će obuhvaćati i slavni Annapurna Trail. Sudionici će se kretati kroz krajolike koji se mijenjaju gotovo filmskom brzinom, od visokogorskih proplanaka s planinskim potocima i skrivenim slapićima do vidikovaca koji se otvaraju prema bijelim vrhovima.

Foto: Predrag Vučković

1DAY Samobor kao prvi korak u HIGHLANDER iskustvo

Ponudu će od 2026. obogatiti novi koncept jednodnevnih događaja - HIGHLANDER 1DAY - osmišljen kao pristupačan ulazak u svijet planinarenja. Namijenjen je svima koji žele iskusiti boravak na stazi bez velike pripreme ili potrebe da posjeduju obaveznu opremu za višednevne HIGHLANDER događaje (šator, vreću za spavanje…), a pritom nudi autentičan doživljaj HIGHLANDER-a i priliku da procijene odgovara li im ovakav tip provođenja vremena, kao uvod u višednevne rute.

Prvi takav događaj u Hrvatskoj bit će HIGHLANDER 1DAY Samobor, planiran za 18. travnja 2026. godine. Lokacija nadomak Zagreba, udaljena tek pola sata čini ga savršenim izborom za brzi i jednostavan bijeg iz svakodnevice.

1DAY događaji šire se i van granica Hrvatske pa se tako u travnju očekuje i HIGHLANDER 1DAY Los Angeles.

Paralelno s razvojem novih formata, HIGHLANDER će u 2026. godini ostvariti i jedan od svojih najambicioznijih međunarodnih iskoraka - ulazak na kinesko tržište.

“HIGHLANDER je danas globalan projekt, ali naš pristup ostaje isti kao prvog dana - poštovanje prema prirodi, lokalnim zajednicama i ljudima koji nam vjeruju. Svaka nova zemlja u koju ulazimo potvrđuje da je potreba za boravkom na otvorenom veća nego ikad. Naš cilj nije samo otvoriti nova tržišta, nego graditi dugoročne priče i iskustva koja nadžive jednu sezonu. Ponosni smo što ideja koja je krenula iz Hrvatske danas inspirira ljude diljem svijeta.“ ističe Jurica Barać, direktor HIGHLANDER-a.

Foto: Predrag Vučković

Europa širi HIGHLANDER kartu

HIGHLANDER u Srbiji održat će se u 2026. godini na čak tri lokacije, a najnovija je Fruška gora.

U Italiji, HIGHLANDER događaj dolazi u Val di Sole na sjeveru Italije. Riječ je o destinaciji koja je dugo bila jedna od neostvarenih želja HIGHLANDER tima, zbog čega ovo izdanje nosi posebno značenje. Sudionicima, kako onima koji su s HIGHLANDER-om već hodali, tako i onima koji će se pridružiti prvi put, pruža se prilika sudjelovanja u događanju u jednoj od najspektakularnijih planinskih regija Europe.

Foto: Marko Žuljević

U jačanju cijelog pokreta važnu ulogu ima HIGHLANDER Klub, koji danas okuplja više od 5.000 članova. Ta brojka jasno pokazuje da interes ne završava s posljednjom rutom, nego se nastavlja i nakon što destinacije završe jer mnogima upravo zajednica postaje najljepši dio cijelog iskustva.

HIGHLANDER kalendar događaja za 2026. već sada broji 16 potvrđenih destinacija, a lako je moguće da broj država u kojima je HIGHLANDER prisutan bude i veći od 20 prije završteka sljedeće godine. Sve upućuje na isto: publika danas aktivno traži formate koji nude strukturiran boravak u prirodi i osjećaj pripadnosti, a HIGHLANDER se pokazuje kao odgovor na tu potrebu.

„Deset godina HIGHLANDER-a za mene nije priča o ekspanziji, nego o dosljednosti. Bilo da krećemo s Kineskog zida, hodamo Himalajom ili otvaramo jednodnevni format nadomak Zagreba, naš fokus ostaje isti - stvarati iskustva koja imaju smisao i traju dulje od jedne sezone. Želimo da svako novo tržište osjeti autentični HIGHLANDER duh, bez kompromisa po pitanju vrijednosti, kvalitete i odnosa prema lokalnoj zajednici“, izjavila je Filipa Beroš, globalna direktorica marketinga HIGHLANDER-a.



Foto: Predrag Vučković

Hrvatska - tamo gdje je sve počelo, 10 godina kasnije

Iako se HIGHLANDER proširio daleko izvan hrvatskih granica, upravo ovdje leže njegovi korijeni. Lošinj, Medvednica i Velebit čine domaći trojac lokacija koje već godinama okupljaju sudionike iz cijelog svijeta. 2026. godine obilježit će se 10. godišnjica HIGHLANDER Velebita - izdanje koje će biti najposebnije do sada. Svakako se veselimo vidjeti i što to donosi i kako izgleda najnoviji jednodnevni format što možemo već u travnju na HIGHLANDER 1DAY Samobor događaju.

Prvi HIGHLANDER kojem se možete pridružiti u 2026., održava se za Valentinovo na Lošinju. Jeste li spremni okušati se u avanturi?