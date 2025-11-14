Naši Portali
a, dodirujete ga svakodnevno!

Upozorenje za vozače: Ovaj predmet u vašem automobilu prljaviji je od wc školjke

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
14.11.2025.
u 10:30

Vozači se upozorava na šokantnu činjenicu: predmeti unutar njihovih automobila često su prljaviji od prosječne WC školjke.

Katie Newman, stručnjakinja za njegu automobila iz tvrtke Carfume, otkriva za Express.co. najčešće pogreške koje radimo pri čišćenju vozila – a zbog kojih se u našim automobilima nakupljaju opasne bakterije.

Volan: Najprljaviji dio automobila

Prosječni volan može sadržavati više klica nego javni toalet. Istraživanja su u automobilima pronašla stotine vrsta bakterija, uključujući E. coli i stafilokoke – dovoljno da i najhrabriji vozači zastanu i preispitaju svoje higijenske navike.

Newman savjetuje: “Držite malu bočicu dezinficijensa za ruke u vratima automobila ili pretincu za rukavice i koristite ga svaki put prije nego što ponovno sjednete za volan”. Tako sprječavate unošenje klica izvana i smanjujete rizik od širenja bakterija po cijelom automobilu. Za redovito čišćenje dovoljno je koristiti krpu od mikrovlakana i nježan sprej za čišćenje. Za tvrdokorne mrlje dobro će poslužiti odmašćivač i – vjerovali ili ne – obična četkica za zube.

Držači za čaše: skriveno leglo bakterija

Držači za čaše samo izgledaju bezazleno. U stvarnosti su savršeno mjesto za nakupljanje prašine, prolivenih pića, ljepljivih ostataka i – da, plijesni. Njihova duboka udubljenja i teško dostupni kutovi stvaraju idealne uvjete za razmnožavanje bakterija. 

Najbolji način čišćenja: Uklonite sve vidljive ostatke. Obrišite držače vlažnom krpom i blagim sredstvom za čišćenje. Za tvrdokorne mrlje koristite četkicu za zube. Ako je sve posebno ljepljivo, prethodno napunite udubljenje toplom sapunicom i ostavite nekoliko minuta – zatim obrišite i ponovite ako treba.
Ključne riječi
plijesan bakterije volan Automobil auto

Kupnja