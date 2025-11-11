Naši Portali
zanimljivo...

Horoskop za vozače: Koji horoskopski znak najčešće uzrokuje sudare, a tko skuplja najviše kazni?

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
11.11.2025.
u 07:00

Otkrivamo koji znak najčešće sudjeluje u sudarima, a tko je rekorder po broju kaznenih bodova.

Astrolozi tvrde da horoskopski znak uvelike utječe na naš karakter – neki su oprezniji i promišljeniji, dok su drugi impulzivni i energični. To nas dovodi do zanimljivog pitanja - odražavaju li se te karakteristike i na naš stil vožnje? Prema analizi koju je proveo njemački portal za usporedbu usluga Verivox, a prenio Bild, čini se da zvijezde imaju što reći o našim vozačkim navikama. Analizom podataka svojih korisnika, stvorili su svojevrsni horoskop prometnih grešnika i "majstora" za gužvanje lima. Otkrivamo koji znak najčešće sudjeluje u sudarima, a tko je rekorder po broju kaznenih bodova.

Blizanci su poznati kao izrazito komunikativni, znatiželjni i, ponekad, pomalo dekoncentrirani. Čini se da ih te osobine prate i u prometu. Pripadnici ovog znaka (21. svibnja - 21. lipnja) prijavljuju čak tri posto više prometnih nesreća od prosjeka, čime su zasjeli na neslavno prvo mjesto. Odmah iza njih nalaze se sanjarske Ribe (20. veljače - 20. ožujka), čija sklonost maštanju očito nije najsretnija kombinacija za vožnju.

S druge strane, titulom najpouzdanijih vozača okitili su se Jarčevi. Rođeni između 22. prosinca i 20. siječnja najrjeđe uzrokuju materijalnu štetu na cesti. Astrologija Jarca opisuje kao discipliniranog i odgovornog, a ova statistika to i potvrđuje!

Kako bismo lakše razumjeli podatke, koristi se indeks u kojem 100 predstavlja prosjek. Primjerice, indeks od 103 znači da taj znak uzrokuje tri posto više nesreća od prosjeka.

  • Blizanci (Indeks: 103)
  • Ribe (Indeks: 102.8)
  • Djevica (Indeks: 102.2) ...
  • Jarac (Indeks: 91.8)

U životu teže harmoniji, no u prometu očito vole pomicati granice. Znak Vage (24. rujna - 23. listopada) predvodi ljestvicu sakupljača kaznenih bodova. Vozači Vage imaju sedam posto više prometnih prekršaja od prosjeka. Odmah iza njih, često im "blicajući" u retrovizoru, nalaze se strastveni Škorpioni (24. listopada - 22. studenog) s pet posto više kaznenih bodova od ostatka zodijaka.

A tko bi mogao uzrokovati bankrot službi za naplatu kazni? Racionalni Vodenjak (21. siječnja - 19. veljače). Dok drugi znakovi plaćaju kazne, Vodenjaci mirno uživaju u svojoj besprijekornoj vozačkoj evidenciji. S čak jedanaest posto manje kaznenih bodova od prosjeka, Vodenjaci su dokazali da smirenost i logika za volanom donose najbolje rezultate. Svaka čast!

Znakovi koji skupljaju najviše kaznenih bodova:

  • Vaga (Indeks: 107)
  • Škorpion (Indeks: 105)
  • Strijelac (Indeks: 103.8) ...
  • Vodenjak (Indeks: 89)

Iako astrologija nudi zabavan uvid u naše navike, na cesti su ipak najvažniji oprez, koncentracija i poštivanje propisa. Zato, bez obzira jeste li impulzivni Škorpion ili staloženi Jarac, oprez i pamet u glavu – i sretan put!

Ovi horoskopski znakovi su najveći kontrol frikovi: Opsesivno teže savršenstvu – i nikad ne odustaju
1/14
Ključne riječi
astrologija Zodijak horoskopski znakovi horoskop Vozač auto

