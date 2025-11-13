Stručnjaci upozoravaju: Ovo su tri ključne provjere koje trebate napraviti prije nego što zimi sjednete za volan

Zima nam kuca na vrata, a led, snijeg, kiša i hladnoća čine vožnju ne samo neugodnijom nego i znatno opasnijom. Statistike pokazuju da su upravo zimski mjeseci najrizičniji za prometne nesreće: prema istraživanju carVerticala, siječanj nosi najveći rizik od sudara (10,3%), a studeni je odmah iza njega (9,8%).

S dolaskom lošijeg vremena, stručnjaci iz AA-a upozoravaju vozače da naprave nekoliko jednostavnih, ali ključnih provjera prije nego što krenu na put. “Ne zanemarujte svoj automobil,” poručuje glasnogovornik AA-a. “Evo tri provjere koje možete obaviti u vremenu potrebnom da skuhate šalicu čaja.”

1. Provjerite razinu ulja: Redovita provjera ulja ključna je za zdravlje motora. Ulje podmazuje dijelove motora i sprječava pregrijavanje, a manjak može uzrokovati ozbiljna oštećenja. “To je prva stvar koju trebate napraviti prije svakog dužeg putovanja”, poručuju iz AA-a.

Idealna razina ulja trebala bi biti na pola puta između oznaka min i max na mjernoj šipki. Ako vaš automobil ima elektronički pokazivač, provjerite u korisničkom priručniku kako se točno očitava. Preporučuje se provjera svakih nekoliko tjedana, čak i kad se čini da sve radi savršeno.

2. Provjerite profil guma: Gume su jedina poveznica između auta i ceste, a u zimskim uvjetima njihovo stanje može doslovno odlučiti ishod vožnje. “Provjerite dubinu profila prije svakog dugog puta i uvjerite se da ste unutar zakonskog ograničenja”, savjetuju iz AA-a.

Prema propisima, minimalna dubina profila je 1,6 mm, no većina stručnjaka preporučuje zamjenu guma već na 4 mm. Vožnja s istrošenim gumama nije samo opasna, nego i skupa – kazna može iznositi do 200 eura po gumi. Osim profila, redovito provjeravajte tlak u gumama i znakove oštećenja, pogotovo nakon vožnje po zaleđenim ili oštrim površinama.

3. Dolijte tekućinu za pranje stakla: Možda zvuči banalno, ali tekućina za stakla s antifrizom presudna je za sigurnu zimsku vožnju. “Ne koristite samo vodu – koristite kvalitetan aditiv koji se neće smrznuti”, poručuju iz AA-a. Zamrzavanje tekućine može blokirati brisače i onemogućiti čišćenje vjetrobrana, što ozbiljno ugrožava vidljivost.

Zakon jasno propisuje da vjetrobransko staklo i svi prozori moraju biti čisti i da vozač mora imati neometan pogled na cestu. Prije nego krenete, obavezno očistite sav snijeg i led s prozora, svjetala i registarskih pločica – ne samo zbog kazni, nego zbog vlastite sigurnosti.

Zimska vožnja ne mora biti stresna – ali zahtijeva više pažnje i planiranja. Ako redovito provjeravate automobil i poštujete vremenske uvjete, znatno smanjujete rizik od nesreće. Tri minute provjere mogu značiti razliku između mirnog putovanja i ozbiljnog problema na cesti.