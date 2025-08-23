Naši Portali
SLOMLJENO SRCE

Upoznala savršenog muškarca na internetu pa uslijedilo šokantno otkriće: 'Mi se već znamo'

Shutterstock
VL
Autor
Slavica Trgovac Martan
23.08.2025.
u 13:30

Žena je otkrila kako je muškarac kojeg je odabrala bio zgodan, imao je smiješan opis i činio joj se poznatim, ali ga nije odmah mogla nekamo smjestiti

Mlada žena na društvenim mrežama je podijelila kako je pomislila da je na internetu konačno pronašla muškarca s kojim se odlično slaže, sve dok usred razgovora nije shvatila da on hoda s njezinom prijateljicom. Kako je objasnila na Redditu, nedavno je listala profile na aplikaciji za upoznavanje kada joj je jedan posebno privukao pažnju. Rekla je da je muškarac bio zgodan, imao je smiješan opis i činio joj se poznatim, ali ga nije odmah mogla nekamo smjestiti, piše People.

'Spojili smo se, on mi pošalje poruku gotovo odmah i počnemo pričati', prisjetila se. Oko deset minuta kasnije, muškarac spomene svoj omiljeni kafić, i to isti onaj u koji autorica posta redovito odlazi s jednom prijateljicom. 'Tada mi sine. On je njezin dečko', napisala je. 'Doslovno sam već bila na duplim spojevima s tim čovjekom.' Kad ga je suočila i pitala je li još uvijek u vezi s njezinom prijateljicom, šokirao ju je odgovor. 'Rekao je: Oh, ha ha, da… ali ovo je samo za zabavu, nemoj joj reći', prepričala je. 'Kao da me moli da čuvam njegovu malu tajnu.'

Dodala je da je prekinula kontakt sa spomenutim muškarcem brže nego što je njezin mobitel to mogao podnijeti. Ipak, sada je rastrgana – ne zna treba li reći prijateljici i potencijalno uništiti njihovu vezu ili šutjeti kako bi je poštedjela slomljenog srca.

Gotovo svi u komentarima savjetovali su joj da kaže – i da, ako je moguće, sačuva screenshotove razgovora kao dokaz. 'Nisi ti ta koja uništava vezu iskrenošću. On ju je uništio čim je izašao izvan nje', napisao je jedan korisnik. 'Ovo uopće nije upitno. Moraš joj reći. Nisi jedina s kojom se on dopisuje', dodao je drugi. 'Reci prijateljici. U suprotnom, kad ona kad-tad sazna i dozna da si ti znala, više nikada nećete biti prijateljice.'

Ključne riječi
spoj ljubav dečko veze prijevara

