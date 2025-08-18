VIDEO Ostala je šokirana kad je vidjela što su prijašnji vlasnici ostavili u njenoj novoj kući: 'Što da sad radim?'

Kada kupite ili unajmite novu kuću, normalno je očekivati da će prostor biti prazan i spreman za useljenje. Katkada prijašnji vlasnici ostave poneki uređaj ili komad namještaja koji im više ne treba, no rijetko tko bi očekivao da će u domu zateći – živog stanara. Upravo to dogodilo se Louren Wilson, koja je svoje iskustvo podijelila na TikToku. Snimajući trenutak kada je prvi put otključala vrata svog novog doma, nije ni slutila da će zabilježiti scenu koja će je istodobno šokirati i zbuniti.

Na snimci se vidi kako Louren ulazi u hodnik kuće, a na njegovu kraju iza dječjih zaštitnih vrata stoji – pas. Mali bijeli psić veselo maše repom, kao da je dočekuje u svom domu. Iako simpatičan, prizor je Louren ostavio bez riječi. U prvi mah pomislila je da su ga prijašnji vlasnici jednostavno ostavili, što ju je užasnulo. “Kad te u novoj kući dočeka pas”, napisala je u opisu videa.

Na podu hodnika nalazile su se i boce vode te pakiranje toaletnog papira, što je cijeloj situaciji dalo još bizarniji prizvuk – kao da je netko napustio kuću u žurbi. Reakcije pratitelja bile su burne. “Jadni psić, misli da je napušten”, napisala je jedna korisnica. Druga je dodala: “Prijavite vlasnike, tko ostavlja psa samog tako?”

No ubrzo se ispostavilo da je istina ipak manje dramatična. Louren je kasnije pojasnila da pas nije bio napušten – prijašnji vlasnici jednostavno nisu uspjeli sve preseliti u jednoj turi. “Rečeno nam je da se možemo useliti, dobili smo ključeve i krenuli prema kući. Nismo imali pojma da oni nisu sve iznijeli. Kada smo stigli, pas je još bio unutra”, napisala je.

Louren je odmah kontaktirala agenta za nekretnine, koji je nazvao bivše vlasnike. Ona i njezina obitelj otišli su na večeru, a kad su se vratili oko 20:30, stigla im je poruka da je sve iz kuće uklonjeno – uključujući i psa, koji se sretno pridružio svojim vlasnicima. Iako se situacija sretno završila, video je prikupio tisuće pregleda i komentara, a mnogi su se složili da bi im prizor psa u novom domu u najmanju ruku ubrzao puls.