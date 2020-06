Tužio poslodavca jer mu je bilo ekstremno dosadno na poslu

Frederic Desnard jedan je u moru onih kojima je posao dosadan, ali i jedini koji je to ozbiljno shvatio i odlučio tužiti firmu jer mu je 'ekstremno dosadno' na radnom mjestu, prenosi Daily Mail.



Radio je kao menadžer, a kada su izgubili važnog klijenta počeo je raditi samo neke osnovne, minimalne zadatke. Ta monotonija učinila ga je, kako kaže, depresivnim i posramljenim. Nakon što je njegovo mentalno zdravlje počelo patiti, liječnici su to povezali s dosadom i nezadovoljstvom na poslu. Parižanin tvrdi da je postao višak u tvrtki i da su ga je cijela situacija na kraju natjerala na to da ode.

Radnički sud u Parizu tvrdi da Fredericovo stanje nije običan 'burn out' koji ljudi nerijetko dožive na poslu, već iznuđivanje. Njegova tvrtka tvrdila je da ih Desnard nikada nije izvijestio o svom stanju i 'propadanju' na poslu zbog kojeg pati, ali bez obzira na obranu tvrtka mu mora isplatiti odštetu od 36 000 funti (oko 305.000 kuna).



Stručnjaci tvrde da do iznuđivanja dolazi kada kod osobe nastupi strah od odlaska sa starog posla, pa ondje 'zapnu' godinama.