Trik za mirne noći: Evo kako naučiti štene da spava od večeri do jutra

Štenad, baš poput novorođenčadi, ponekad ne spava cijelu noć i često zahtijeva pažnju svojih vlasnika. U prvim mjesecima života, štenci se još navikavaju na novu okolinu, razvijaju navike spavanja i uče samostalnosti, zbog čega mogu cviljeti, lajati ili se buditi usred noći. Razumijevanje njihovih potreba i uvođenje dosljedne rutine ključno je za mirne noći i sretnog, zdravog psa. Ako se mučite s time da se vaše štene smiri noću, jedna oduševljena vlasnica psa otkrila je svoju pobjedničku formulu nakon što je uspješno dresirala svog četveromjesečnog koker španijela da spava od 20 do 8 sati ujutro.

"Prvih nekoliko tjedana činilo se kao da su neprospavane noći vječne, ali jako sam zahvalna što znam da je sretna u svom malom krevetu", rekla je vlasnica o svom psu Poppy. Objasnila je da nije samo pustila štene da plače u kavezu te je otkrila detaljan popis metoda koje je primijenila, a koje su dovele do toga da njezin novopečeni četveronožni prijatelj spava čak 12 sati. "Kada sam shvatila da se štenci bore sa spavanjem baš kao i mala djeca, tada je sve je postalo jasno! "Ti 'ludi sati' nisu bili samo nešto što štenad radi. Poppy je bila tako razdražljiva i grizla je jer je bila umorna! Sada to prepoznajem, stavim je na spavanje i treniram da bolje spava", objasnila je vlasnica.

Dodala je i da držanje pasa budnima kasnije navečer ne jamči nužno da će se ujutro duže spavati. "Zapravo je suprotno. Držala sam je budnom do 22 sata misleći da će se ujutro kasnije probuditi. Tek kada sam počela stavljati je na spavanje u 20 sati, počela je duže spavati", objasnila je. Iduće na popisu je "trening mjehura", tehnika koju je Poppyjina vlasnica počela primjenjivati ​​od malih nogu, piše Daily Express. "Od prvog dana sam je vodila van u nosiljci. Unutar drugog mjeseca lako smo mogli provesti četiri sata bez potrebe za nuždom, što je stvarno pomoglo tijekom noćnog treninga mjehura", ispričala je.

Također je preporučila da pas ne bi smio piti vodu sat vremena prije spavanja i to je pravilo obavezno ako želite uspjeti u svom naumu. Poppyjina vlasnica također je naglasila potrebu da kavez vašeg ljubimca bude pokriven. "Prije je cviljela otprilike 15 minuta, ali ja sam ostajala kraj kaveza i pružila bi joj ruku ako ne bi prestala nakon tog vremena. Brzo sam se navikla na njezino 'plakanje', pa sam znala razlikovati je li riječ o stvarnoj nelagodi ili samo traženju pažnje. Naravno, ako bi plakala tijekom noći, odmah bih je odvela van da obavi nuždu i zatim vratila u krevet", objasnila je svoju metodu.

Također, ključno je i stvaranje ugodnog okruženja unutar kaveza. "Neka kavez bude ugodan i dovoljno velik samo za krevet. Već sam to spomenula, ali veliki kavez s posudama za vodu i dodatnim prostorom jednostavno nije odgovarao Poppy. Zamijenila sam kavez manjim i stavila krevetić koji savršeno pristaje i od tada nikada više nije napravila nered u kavezu", objasnila je vlasnica. Savjetovala je i da se ne mazite pretjerano sa štenetom, unatoč iskušenju.

"Znali smo se maziti na krevetu prije spavanja ili ujutro, ali voljeli bismo da to nikada nismo počeli jer ju je to samo više tjeralo da želi biti s nama. Sada je uopće ne stavljamo na krevet i vodimo je na kauč da se mazi! Tako svi dobro spavamo", dodala je. Naglasila je važnost strpljenja s razvojem vašeg ljubimca i zaključila s nekoliko savjeta te je priznala da su svačije okolnosti drugačije.

"Učinite ono što je najbolje za vas!. Dok sam odrastala, naši su psi uvijek spavali u krevetu i radili što god su htjeli, ali znala sam da za svoje prvo štene u prvom domu želim uspostaviti dobru rutinu spavanja. Nadam se da uskoro neće trebati svoj kavez i da će moći sama spavati u krevetu, ali na ovaj način znam da je sigurna i očito to voli", zaključila je.