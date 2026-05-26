Hrvati otkrili nepisana pravila za kuverte: 'Ispod ovoga danas ne možeš doći'

U jeku sezone pričesti, krizmi, krštenja i sve većeg broja proljetnih i ljetnih vjenčanja, jedno pitanje ponovno se nametnulo kao neizbježna tema među Hrvatima, koliko je danas “pristojno” ostaviti u kuverti? Posebno kada je riječ o ljudima s kojima nismo pretjerano bliski, ali smo ipak pozvani na slavlje. Upravo je to pitanje ovih dana pokrenulo veliku raspravu na Redditu, nakon što je jedan korisnik jednostavno upitao: “Koliko novaca dajete u kuverti kao prijatelji na vjenčanjima, krštenjima, pričestima, krizmama i rođendanima djece?”

Objava je u kratkom roku prikupila velik broj komentara, a odgovori su pokazali koliko su kriteriji različiti, od onih koji imaju “fiksne tarife”, do onih kojima je najvažnije koliko su s nekime bliski. Jedna korisnica napisala je kako “na vjenčanju jako bliskim prijateljima daje između 200 i 250 eura, a tamo gdje je više usputni gost oko 150 eura”. Slične iznose naveli su i drugi komentatori pa je upravo 150 eura ispao najčešći odgovor za “standardno” vjenčanje.

Neki su, pak, priznali da visina kuverte ovisi i o odnosu s osobom koja slavi. “Koliko mogu da me ne inkomodira, a iskreno i koliko je netko zaslužio. Nisu mi svi frendovi isti niti su mi svi isto valjali u životu”, napisala je jedna korisnica te dodala kako za dječje rođendane ne daje novac dok dijete nije dovoljno veliko da ga razumije i više mu se veseli nego poklonima.

Drugi su otkrili i svojevrsne “matematičke formule”. Jedan korisnik kratko je napisao: “30 posto od svoje plaće.” Neki su istaknuli da je danas gotovo nemoguće proći ispod određenog iznosa. “Idem na vjenčanje bivšem kolegi uskoro, nismo nešto bliski uopće, 150 eura po glavi za pratnju i sebe ću dati”, stoji u jednom komentaru.

Posebnu raspravu izazvala je tema dječjih rođendana i brojnih obiteljskih proslava. Jedna korisnica priznala je da joj financijski postaje teško pratiti sve obaveze, pogotovo kada u obitelji ima više djece. “Muž u obitelji ima sestru s četvero djece i iskreno puno mi je već za rođendan od svakog kupovati, a još i drugima neku sitnicu”, napisala je. No možda najviše reakcija izazvao je komentar korisnice koja je opisala vlastito iskustvo nakon što su ona i suprug organizirali malo vjenčanje u inozemstvu bez velike proslave. Kako kaže, brojni prijatelji kojima su ranije ostavljali “stotine eura” i čak kumovali, njima nisu poklonili ništa.

“Baš je ružno kako danas svi gledaju na to da se isključivo mora poklanjati novac i isključivo da bi se prvo namirili troškovi vjenčanja”, napisala je. Na to joj je jedna osoba odgovorila kako joj je sasvim normalno da se ne daruje ako nisi pozvan na samo slavlje, no autorica komentara nije se složila. “Nezamislivo bi mi bilo da sam imala vjenčanje na kojem mi je netko dao 1000 eura i da se ta osoba nakon dvije-tri godine vjenčala, a da joj nisam poklonila barem neku sitnicu”, poručila je, dodajući da se po njoj ipak radi o principu i međusobnom poštovanju, a ne samo o “plaćanju stolice”.

