Jednostavno i učinkovito

Očistite masne kuhinjske elemente bez ribanja: Potrebna su vam samo tri sastojka

VL
Autor
Stephany Domitrović
26.05.2026.
u 16:30

Bez napornog ribanja i muke, uz ovo domaće sredstvo za čišćenje masnoća s kuhinjskih ormarića nestaje u trenu.

Masnoće s kuhinjskih ormarića i elemenata, pogotovo u kuhinjama koje se teško prozračuju, često nije lako ukloniti. Čišćenje slojeva prljavštine i masnoće obično zahtijeva korištenje agresivnih sredstava za čišćenje i dugotrajno ribanje, no jedna stručnjakinja tvrdi da postoji alternativa s kojom ćete se jednom zauvijek riješiti napornog ribanja. Ovaj pripravak od samo tri sastojka jednostavno je rješenje za masne kuhinjske elemente.

Influencerica @Mama Mila, poznata po svojim savjetima za jednostavne metode čišćenja kućanstva, podijelila je recept za domaće sredstvo za čišćenje uz pomoć kojeg njezini kuhinjski ormarići ponovno izgledaju kao novi. Za pripremu koristi samo sodu bikarbonu, limunov sok i vodu. Ova kombinacija učinkovito uklanja masnoću i prljavštinu te ostavlja površine čistima i sjajnima bez puno truda.

@mama_mila_ Say goodbye to tough grease on your kitchen cabinets 👋 this mix is one of my favourites at cutting through tough grease and leaving your kitchen cabinets looking new again. Will you try this one? Xx #cleaninghacks #cleaningtips #tipsandtricks ♬ original sound - <33

Za pripremu sredstva potrebno je pomiješati četvrtinu šalice sode bikarbone, jednu čajnu žličicu limunovog soka i jednu šalicu vode. Sredstvo nanesite krpom na kuhinjske elemente, pustite da djeluje nekoliko minuta, a zatim površine prebrišite toplom vodom. Soda bikarbona neutralizira kiseline iz masnoće, dok limunska kiselina razgrađuje masnoće i prljavštinu. S obzirom na to da djeluje kao blagi abraziv, može pomoći i kod tvrdokornih ostataka hrane.
