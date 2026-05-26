LJUDI SU LJUTITI

Paracetamol u Londonu 40 centi, a kod nas i 3 eura: Hrvati otkrili gdje kupuju jeftinije lijekove

Porast broja oboljelih od gripe
Večernji.hr
26.05.2026.
u 13:00

Dok se u Ujedinjenom Kraljevstvu osnovni lijekovi protiv bolova mogu kupiti u supermarketima, što povećava konkurenciju i snižava cijene, u Hrvatskoj je prodaja ograničena isključivo na ljekarne

"Bio sam u Londonu, ostao začuđen cijenama i nakupovao se dosta toga", započeo je svoju objavu korisnik Reddita i pokrenuo lavinu reakcija na subredditu r/askcroatia. Naveo je kako je kutiju paracetamola od 20 tableta platio samo 40 centi, jednako kao i ibuprofen, dok je inhalator za nos platio dvije funte (oko 2,3 eura). Za usporedbu, istaknuo je kako sličan proizvod u Hrvatskoj košta osam eura. 

Zašto je u našim ljekarnama sve toliko skupo?
by u/kadnarastembitcu in askcroatia

Njegova objava brzo je prikupila stotine glasova i desetke komentara, a mnogi su se složili s njim, dijeleći vlastita iskustva koja pokazuju da je kupovina lijekova izvan Hrvatske postala uobičajena praksa. Rasprava je otkrila da značajan broj građana po osnovne lijekove redovito odlazi u susjedne zemlje. "Meni se isplati provozati preko granice 20-ak km po jedan probiotik za stomak u BiH ili u Srbiju. Kod nas je 13,5 eura, a tamo 6-7. Kupiše dva, ostane za ručak", napisao je jedan od najpopularnijih komentatora. Drugi su dodali kako lijekove poput paracetamola i ibuprofena nabavljaju u Njemačkoj, neki čak i preko internetskih trgovina poput Amazona. "Svaki put iz Engleske kao suvenire nosim lijekove", našalio se treći.

Frustracija je opipljiva u komentarima poput: "Jer smo stoka kojoj nije problem plaćati". No, dio rasprave fokusirao se i na mentalitet kupaca. Jedan korisnik je istaknuo kako njegova majka odbija uzeti jeftini, generički paracetamol jer "nema lijepu kutiju" i nije poznati brend poput Neofena. To je potaknulo druge da potvrde kako često moraju u ljekarnama izričito tražiti jeftinije generičke lijekove jer im se automatski nude skuplje, brendirane verzije.

Kao mogući razlozi za visoke cijene spomenuto je nekoliko teorija. Iako su marže za lijekove na recept zakonski ograničene, za one bezreceptne pravila su znatno fleksibilnija. Korisnici su također istaknuli ključnu razliku u regulaciji tržišta. Dok se u Ujedinjenom Kraljevstvu osnovni lijekovi protiv bolova mogu kupiti u supermarketima, što povećava konkurenciju i snižava cijene, u Hrvatskoj je prodaja ograničena isključivo na ljekarne.

Važno je napomenuti da se cijene lijekova na recept u Hrvatskoj reguliraju, no proizvodi o kojima se raspravljalo na Redditu uglavnom spadaju u bezreceptne (OTC) lijekove. Njihove cijene uvelike ovise o slobodnom tržištu, uvoznim troškovima i maržama ljekarni. Iako iskustva nisu univerzalna - jedan je komentator naveo da je u Austriji ibuprofen platio čak 14 eura - opći ton rasprave jasno pokazuje duboko nezadovoljstvo hrvatskih potrošača.

Mehaničar naveo tri rabljena auta koja se isplati kupiti: 'Nikad još nisam vidio da se jedan od ovih pokvari'
OT
otrovnijezik
13:37 26.05.2026.

Zato su Emglezi izašli iz EU.

ID
idiokracija
13:17 26.05.2026.

Pa i ljekarne moraju omastiti brk... U Hrvatskoj je premala konkurencija općenito i zapravo ne postoje veliki lanci ljekarni koji bi konkurirali malim privatnim ljekarnama. A jedno vrijeme su nepromišljeni protivnici novih trgovina čak komentirali - što će nam tolike trgovine 😂

