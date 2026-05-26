Maslina koja njeguje: Istarska obitelj Chiavalon otvara novo poglavlje i ulazi u svijet premium kozmetike

Kada govorimo o hrvatskim brendovima koji su uspjeli probiti se na svjetsku scenu, priča obitelji Chiavalon zaslužuje posebno poglavlje.

Iz Vodnjana, malog istarskog gradića duboko povezanog s maslinarstvom, braća Sandi i Tedi Chiavalon izgradili su brend koji je danas sinonim za kvalitetu i moderan pristup tradicionalnoj djelatnosti. Njihova ekstra djevičanska maslinova ulja redovito osvajaju priznanja na najrelevantnijim svjetskim natjecanjima, a Chiavalon se tijekom godina profilirao kao jedno od najpoznatijih i najtraženijih hrvatskih premium brendova na svjetskoj sceni.

Ovog proljeća, obitelj je napravila još jedan značajan korak u poslovanju lansiranjem Chiavalon Olive Theory - premium kozmetičke linije koja blagotvorni potencijal masline prenosi izravno na kožu.y

Chiavalon Olive Theory – From olive tree to skin

Chiavalon od samog početka njeguje filozofiju koja spaja tradiciju, održivost i inovaciju, uz veliku posvećenost kvaliteti u svakom koraku proizvodnje. Iz te iste filozofije prirodno je nastao – Chiavalon Olive Theory - sofisticirana dermokozmetička linija nastala nakon gotovo deset godina istraživanja i razvoja.

Ključnu ulogu u projektu imala je Emanuela Pinzan Chiavalon, supruga Tedija Chiavalona, koja je godinama istraživala dermokozmetički potencijal masline s jasnom vizijom: razviti kozmetiku koja će biti učinkovita, nježna prema koži i u potpunosti utemeljena na stvarnim benefitima masline.

"Olive Theory prirodan je nastavak svega što godinama gradimo kroz Chiavalon – kvalitete, održivosti i stalnog ulaganja u razvoj. Željeli smo stvoriti proizvod koji će prenijeti snagu masline izvan gastronomije i pokazati koliko njezin potencijal može biti širok", kaže Emanuela Pinzan Chiavalon.

Linija trenutno obuhvaća pet proizvoda: Advanced Hydra Replenish Cream - napredna hidratantna krema s hijaluronskom kiselinom, kompleksom aminokiselina i biomimetičkim NMF sastojcima za obnovu kožne barijere, Supreme Rejuvenating Cream - anti-age krema s biomimetičkim peptidima, kolagenom, hijaluronskom i aktivnim antioksidativnim kompleksom koji ciljano djeluje na bore, tonus i elastičnost kože, Gentle Cleansing Emulsion - nježna emulzija za čišćenje lica obogaćenu antioksidativnim frakcijama maslinovog ulja i umirujućim biljnim ekstraktima, Velvet Hand Cream - regenerativna krema za ruke s Chiavalon maslinovim uljem, shea maslacem i avokado uljem te Moisturizing Body Lotion - luksuzni losion za tijelo s mediteranskim biljnim uljima i antioksidativnim ekstraktima za dubinsku hidrataciju i obnovu kože.

Uz navedenu kolekciju, razvijena je i profesionalna wellness linija namijenjena hospitality i SPA segmentu, koja uključuje Phyto-Lipid Renewal Body Scrub - tretmanski body scrub s fito-lipidnim kompleksom za obnovu i zaglađivanje kože, te Molecular Glow Anti-Age Gel Mask - gel maska za revitalizaciju i glow efekt kože.

Cijela Chiavalon Olive Theory kozmetička linija temelji se na svjetski nagrađivanom Chiavalon Organic ekstra djevičanskom maslinovom ulju te bioaktivnim spojevima iz svježe maslinove komine poput polifenola, skvalana, vitamina E i oleuropeina. Formule su dodatno obogaćene i najnaprednijim aktivnim sastojcima – hijaluronskom kiselinom, inovativnim peptidima, kolagenom, niacinamidom i kompleksom 11 aminokiselina, razvijenim u suradnji s renomiranim europskim laboratorijima i talijanskom kozmetičkom tvrtkom iz Milana.

Iza uspjeha stoji jasan način razmišljanja

Za ovu istarsku obitelj maslina nikada nije bila samo sirovina za proizvodnju ulja, već temelj cijelog pristupa i načina razmišljanja. Upravo iz tog uvjerenja nastao je i njihov zero-waste model proizvodnje, u kojem se svaki nusproizvod masline ponovno koristi i dobiva novu funkciju – bilo kroz prirodne izvore grijanja, proizvode za svakodnevnu upotrebu ili hranjenje tla u maslinicima.

Na taj način Chiavalon zatvara prirodni krug proizvodnje, gdje ništa ne ostaje neiskorišteno, a održivost postaje dio svakodnevnog poslovanja.

Suradnja dvaju premium hrvatskih brendova

Chiavalon kvalitetu potvrđuje i suradnjom s Maistra Hospitality Group, jednim od vodećih imena hrvatskog premium hospitalityja. Spoj dva istarska brenda, kojima je zajednički nazivnik visoki standard i predanost kvaliteti, rezultirao je prirodnim partnerstvom u kojemu Chiavalon proizvodi pronalaze idealno okruženje.

Chiavalon ekstra djevičansko maslinovo ulje dio je gourmet ponude iznimno cijenjenog restorana Tekka by Lone unutar Hotela Lone s kojim su nedavno lansirali i posebnu ediciju maslinovog ulja Tekka by Lone x Chiavalon i predstavili novi koncept istarsko-japanske kuhinje, dok se Chiavalon Olive Theory profesionalna wellness linija pronašla i unutar Grand Park Hotela - jednog od najpoznatijih luksuznih hotela na hrvatskoj obali.

„Suradnja s Maistrom odvila se spontano, vjerojatno zbog toga što dijelimo sličan pristup kvaliteti i iskustvu koje želimo pružiti gostu. Drago nam je što su Chiavalon proizvodi postali dio jednog ovako premium hospitality okruženja“, ističe Tedi Chiavalon.

Chiavalon uskoro dodatno širi Olive Theory liniju novim proizvodima među kojima se ističu Advanced Hydra Plump Serum za intenzivnu hidrataciju kože, Supreme Rejuvenating Serum - anti-age serum nove generacije, Silken Dry Oil Radiance Elixir za lice, tijelo i kosu razvijen kroz naprednu lipidnu tehnologiju, te Refining Facial Micro-Polish mikro-piling za lice koji obnavlja teksturu kože i potiče obnovu epidermisa.

Chiavalon proizvodi dostupni su u Chiavalon concept storeu unutar Hotela Lone, putem službene web stranice Chiavalon.hr, kao i kroz premium hospitality lokacije poput Grand Park Hotela i Valamar Pical Resorta.