Stiže vrhunac toplinskog vala, 'kuhat' ćemo se na 33: Evo kada bi moglo stići osvježenje

I danas će u Hrvatskoj biti sunčano i vruće. Poslijepodne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka moguć je poneki pljusak. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura bit će između 29 i 32 °C. U srijedu nas čeka vrhunac. Bit će pretežno sunčano i danju opet vruće. Od sredine dana u unutrašnjosti uz lokalno jači razvoj oblaka moguć je poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz lokalne nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu u noći i ujutro te navečer i bura. Najniža temperatura zraka većinom od 12 do 17, na obali i otocima od 20 do 23, a najviša dnevna od 29 do 33 °C.

Kako piše DHMZ u prognozi od srijede do petka, bit će pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. U unutrašnjosti u srijedu u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, a u četvrtak je poneki pljusak moguć uglavnom u Dalmaciji te u unutrašnjosti Istre. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni u srijedu će u drugom dijelu dana okretati na sjeverozapadni, uz lokalne nestabilnosti prolazno može biti i jak, a u četvrtak i petak većinom sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu većinom slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, u četvrtak te u prvom dijelu petka umjerena do jaka bura. Od četvrtka na kopnu manje toplo.

"U nastavku tjedna na kopnu i dalje pretežno sunčano. Osobito vruće bit će u srijedu, no uz jači razvoj oblaka prema večeri raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, moguće i izražene. Pritom će zapuhati umjeren vjetar sjevernih smjerova, koji prolazno može biti i jak. S njim će stići malo svježiji zrak, ali temperatura će i dalje biti iznad prosjeka za doba godine. Na Jadranu u četvrtak postoji mogućnost za pokoji pljusak, ali glavninom će biti sunčano i suho. Tijekom noći i jutra puhat će do umjerena bura, danju vjetar s mora. Bura će u četvrtak prolazno biti i jaka. Za razliku od unutrašnjosti, temperatura zraka tek u blagom padu.", prognozirala je za HRT Katarina Katušić, mag. phys. iz DHMZ-a.

Istramet javlja kako u srijedu navečer stiže oslabljena fronta. Mogući su jači grmljavinski sustavi, naročito u gorju i unutrašnjosti Istre. Neverini su mogući i na moru.