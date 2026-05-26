Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 18
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VRUĆINE, PA PREDAH

Stiže vrhunac toplinskog vala, 'kuhat' ćemo se na 33: Evo kada bi moglo stići osvježenje

Istramet
Istramet
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
26.05.2026.
u 06:43

U unutrašnjosti u srijedu u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, a u četvrtak je poneki pljusak moguć uglavnom u Dalmaciji te u unutrašnjosti Istre

I danas će u Hrvatskoj biti sunčano i vruće. Poslijepodne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka moguć je poneki pljusak. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura bit će između 29 i 32 °C. U srijedu nas čeka vrhunac. Bit će pretežno sunčano i danju opet vruće. Od sredine dana u unutrašnjosti uz lokalno jači razvoj oblaka moguć je poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz lokalne nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu u noći i ujutro te navečer i bura. Najniža temperatura zraka većinom od 12 do 17, na obali i otocima od 20 do 23, a najviša dnevna od 29 do 33 °C.

Kako piše DHMZ u prognozi od srijede do petka, bit će pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. U unutrašnjosti u srijedu u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, a u četvrtak je poneki pljusak moguć uglavnom u Dalmaciji te u unutrašnjosti Istre. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni u srijedu će u drugom dijelu dana okretati na sjeverozapadni, uz lokalne nestabilnosti prolazno može biti i jak, a u četvrtak i petak većinom sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu većinom slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, u četvrtak te u prvom dijelu petka umjerena do jaka bura. Od četvrtka na kopnu manje toplo.

"U nastavku tjedna na kopnu i dalje pretežno sunčano. Osobito vruće bit će u srijedu, no uz jači razvoj oblaka prema večeri raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, moguće i izražene. Pritom će zapuhati umjeren vjetar sjevernih smjerova, koji prolazno može biti i jak. S njim će stići malo svježiji zrak, ali temperatura će i dalje biti iznad prosjeka za doba godine. Na Jadranu u četvrtak postoji mogućnost za pokoji pljusak, ali glavninom će biti sunčano i suho. Tijekom noći i jutra puhat će do umjerena bura, danju vjetar s mora. Bura će u četvrtak prolazno biti i jaka. Za razliku od unutrašnjosti, temperatura zraka tek u blagom padu.", prognozirala je za HRT Katarina Katušić, mag. phys. iz DHMZ-a.

Istramet javlja kako u srijedu navečer stiže oslabljena fronta. Mogući su jači grmljavinski sustavi, naročito u gorju i unutrašnjosti Istre. Neverini su mogući i na moru.
Ključne riječi
vrućine vremenska prognoza vrijeme

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Konferencija o prednostima arbitraže za jedinice lokalne i područne samouprave
Video sadržaj
MINISTAR PRAVOSUĐA, ISPADA, ZA MNOGO TOGA NE ZNA ILI NIJE ZNAO

Habijan je ministar od prosinca 2023., a tek je sada otkrio da se rasprave ne zakazuju - godinama. Ne smeta mu ni 11 suca pod kaznenim postupcima koji i dalje primaju 70 posto plaće. Neki godinama

S obzirom na te brojke zanimljivo bi bilo vidjeti hoće li Habijan poslušati "savjet" Ljube Pavasovića Viskovića, koji mu je, komentirajući ministrov stav da se zbog nesazivanja rasprava dužnosti trebaju razriješiti dvije šibenske sutkinje, poručio da bi po toj logici cijeli VKS mogao baciti na cestu

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!