VELIKO POJAČANJE

Mislav Oršić vraća se u Dinamo! Dogovoren je povratak legende kluba u Maksimir

Dinamo je čak s 4:0 pobijedio Atalantu u prvom kolu Lige prvaka, 18.09.2019.
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
26.05.2026.
u 16:37

Formalno će ugovor biti potpisan idući tjedan, a dogovorili su se na godinu dana te će se produžiti na još godinu dana ako klub bude zadovoljan

Jedan od najvećih miljenika Dinamovih navijača Mislav Oršić ponovo će obući plavi dres, potvrđeno je Večernjem listu. Oršićeva ostavština u klubu je neizbrisiva, a povratak je navodno 100 posto siguran te je sve dogovoreno za njegov povratak u Zagreb i Maksimir. Formalno će ugovor biti potpisan idući tjedan, a dogovorili su se na godinu dana te će se produžiti na još godinu dana ako klub bude zadovoljan.

To je inače praksa koju Zvonimir Boban koristi za igrače starije od 32 godine, kao što to radi primjerice i Real Madrid. Prošle sezone je Oršić igrao za ciparski Pafos i bio jednako efikasan kao u danima u Dinamu te će ovo biti jedno od najboljih pojačanja plavih ovog ljetnog mercata.
 

Tijekom nastupanja u ciparskom klubu odigrao je 67 utakmica, zabio osam golova i dodao 17 asistencija, a 2025. godine okitio se i naslovom ciparskog prvaka. U prošloj sezoni nastupio je 48 puta, uključujući osam utakmica u Ligi prvaka, te na terenu proveo odigrao 3266 minuta. 

HNL Dinamo Mislav Oršić

Komentara 1

Avatar Castro
Castro
16:44 26.05.2026.

BRAVOOOOOOOOOO !!!! Cestitam. Bas volim tog decka, ono sa Chelsea i Tottenham se ne zaboravlja...posebno ne Marokko. Sretno Mislav.

