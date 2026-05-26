Veterinar poslao važno upozorenje vlasnicima pasa: ‘Ovo može ugroziti vaše zdravlje i zdravlje ljubimca’

Na kućne ljubimce sve se češće gleda kao na dio obitelji, zbog čega im se dopuštaju stvari koje bi mogle biti opasne za njih i za druge ukućane. Dopuštanje psu da spava s vama u krevetu, iako se čini bezazlenim, moglo bi imati ozbiljne posljedice za psa i za vlasnika, upozorava veterinar Tom Mason, prenosi The Mirror.

Ovaj veterinar naglašava kako mnogi vlasnici „ni ne razmisle dvaput prije nego što puste ljubimca u krevet”, no smatra da bi trebali biti svjesni mogućih zdravstvenih rizika koje takav kontakt donosi. Jedan od najvećih potencijalnih problema su paraziti i razne infekcije. Ljubimci mogu prenositi buhe, krpelje, grinje i druge nametnike, a zajedničko spavanje povećava mogućnost njihovog prijenosa na ljude. Mason upozorava i na unutarnje parazite poput gliste Toxocara canis koja se može pronaći kod pasa i mačaka. „Mikroskopska jajašca zaraženih životinja mogu završiti na posteljini i, ako ih osoba slučajno unese u organizam, izazvati infekciju koju je teško otkriti i liječiti”, objasnio je veterinar.

Dijeljenje kreveta s vašim psom može narušiti i kvalitetu sna, a nerijetko dolazi i do slučajnih ozljeda poput ogrebotina ili pada manjih pasmina s kreveta. Životinje ne spavaju osam sati u komadu bez pomicanja, već se često ustaju i mijenjaju položaj, zbog čega vlasnici mogu imati isprekidan i nekvalitetan san. Postoji jednostavnije rješenje za one koji žele da im ljubimac bude blizu tijekom noći, a to je poseban krevetić pokraj vašeg kreveta.

Dugotrajna fizička bliskost može kod nekih ljubimaca razviti separacijsku anksioznost, odnosno osjećaj tjeskobe kada vlasnik nije u njihovoj blizini. Zajedničko spavanje moglo bi stvoriti i zbunjenost oko hijerarhije u odnosu između vlasnika i ljubimca. „Psi instinktivno reagiraju na rutinu i hijerarhiju, a dijeljenje kreveta može s vremenom dovesti do problema u ponašanju”, upozorio je Mason. Na kraju je naglasio da se povezanost između vlasnika i kućnog ljubimca može održati i na druge načine bez ugrožavanja zdravlja i kvalitete sna.