Osijek Wine & Walk ponovno oživio gradsku vinsku priču: bećarina, šest punktova i veliko finale u Tvrđi

Osijek je još jednom pokazao da se vinska priča može uspješno ispričati i izvan vinograda. Novo izdanje Osijek Wine & Walka, manifestacije Turističke zajednice grada Osijeka, provelo je sudionike kroz šest gradskih punktova, uz deset vinskih etiketa, turističko vođenje, lokalne zalogaje, glazbu i završni Urban Wine Party na Trgu Svetog Trojstva u Tvrđi.

Za razliku od klasičnih vinskih šetnji, osječki Wine & Walk svoj identitet gradi upravo na urbanom okruženju. Umjesto vinograda, rutu čine poznate gradske lokacije, trgovi, parkovi, Promenada i Tvrđa, koje toga dana postaju vinske postaje s vlastitim programom i atmosferom.

Poseban lokalni pečat manifestaciji i ove je godine dala bećarina - osječki “porez na veselje”, inspiriran starim gradskim nametom iz 18. stoljeća. Umjesto klasične kotizacije, sudionici su simbolično plaćali bećarinu, a zauzvrat dobili startni paket, vinsku čašu, kušanje deset vinskih etiketa, piće dobrodošlice, stručno turističko vođenje i program na šest punktova.

Vinska ruta kroz poznate gradske lokacije

Program je započeo u dvorištu American Bar Dollar-a, gdje su sudionike dočekali registracija, startni paketi, piće i zalogaj dobrodošlice. Atmosferu su već na početku dodatno podigli gradski panduri, koje su utjelovili glumci Grgur Grgić i Silvijo Švast, provjeravajući je li bećarina uredno plaćena.

Uz vodstvo stručnih vodiča, sudionici su krenuli u šetnju gradom, upoznajući osječke znamenitosti i povijesne priče iz drukčije perspektive. Među sudionicima su bili Osječani, gosti iz drugih dijelova Hrvatske, ali i posjetitelji koji su zbog ovog događaja stigli iz Tuzle i Münchena.

Ruta je obuhvatila šest punktova: American Bar Dollar, Trg slobode, Sunčanu ulicu, Sakuntala park, Promenadu i Rondel u Tvrđi. Na Trgu slobode, kod Šetača, uz kušanje vina održana je interaktivna radionica udruge Osječka tvornica ideja, kojom je predstavljen OSCANS Festival urbane kulture.

Jedna od najživljih postaja bila je Sunčana ulica, odnosno LULU fusion bistro, gdje je posebnu gastronomsku notu manifestaciji dao chef Marko Alilović. Njegovi zalogaji povezali su vina s lokalnim okusima u suvremenijem izdanju, prilagođenom formatu šetnje i kušanja na otvorenom.

Uz dvije vinske etikete i glazbeni program Dinka i Ronija, Sunčana ulica brzo se pretvorila u jednu od najraspoloženijih točaka rute. Sudionici su se ondje zadržali uz vino, zalogaje i glazbu, a atmosfera je potvrdila koliko ovakav format dobro funkcionira u gradskom prostoru.



Promenada, Tvrđa i završnica otvorena za sve

Nakon Sunčane ulice, ruta se nastavila prema Sakuntala parku, gdje je sudionike dočekala Vinska kraljica, koju je utjelovila Maja Jakšetić. Vinske priče, kazališni element i ambijent parka dodatno su obogatili program i dali manifestaciji prepoznatljivu dozu lokalnog šarma.

Jedan od najatraktivnijih dijelova šetnje bio je onaj uz Dravu. Na Promenadi, kod pješačkog mosta, sudionici su sudjelovali u kvizu u organizaciji Kvizaške udruge Osijek, uz Dravu i zalazak sunca kao posebnu kulisu. Upravo je taj dio rute mnogim gostima ostao među najdojmljivijima.

“Događaj je odlično organiziran, ekipa je sa svih strana, hrana je preukusna, degustacije vina odlične, sve je na nivou. Mi se sigurno vraćamo”, komentirao je jedan od gostiju iz Tuzle, Admir Jahić.

Završni dio vinske šetnje vodio je prema Rondelu u Tvrđi, gdje su sudionike dočekale nove vinske etikete i Gitini kolači, kao slatki završetak rute u vidu jedinstvene lutkarske predstave: Čarobni lonac grada Osijeka. Nakon toga program se nastavio na Urban Wine Partyju na Trgu Svetog Trojstva.

Urban Wine Party bio je otvoren za sve građane i posjetitelje, neovisno o sudjelovanju u Wine & Walku, čime je dnevni program prerastao u šire gradsko druženje. Posjetitelje su dočekali vinari, kokteli, bogata gastronomska ponuda osječkih restorana, zabavne aktivnosti i DJ program.

Glazbeni vrhunac večeri bio je nastup Tončija Huljića & Madre Badessa benda, koji je Trg Svetog Trojstva pretvorio u veliku pozornicu na otvorenom. Prostor koji je nekada bio poznat i kao Vinski trg tako je ponovno oživio u znaku vina, glazbe i druženja.

Ovogodišnji Osijek Wine & Walk još je jednom potvrdio da grad može biti snažna i atraktivna kulisa za vinsku priču. Kroz šest punktova, deset vinskih etiketa, lokalne zalogaje, turističko vođenje i večernju završnicu u Tvrđi, manifestacija je povezala ono po čemu se Osijek sve više prepoznaje - gostoljubivost, kulturnu baštinu, dobru gastronomiju i opuštenu atmosferu.

Bećarina, nekadašnji porez na veselje, u suvremenom je izdanju još jednom postala simbol događaja koji spaja vino, gradsku baštinu i atmosferu zbog koje se Osijek pamti.