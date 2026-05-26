MAĐARSKI POLITIČKI POTRES

Lekcije s mađarskih izbora: Što ćemo uskoro vidjeti u hrvatskim kampanjama i koju poruku Peter Magyar ima za hrvatsku oporbu?

Karlo Curiš
26.05.2026.
u 15:47

Mađarski izbori 2026. godine ulaze u povijest kao dokaz kako se politička bitka može dobiti kada se fokus prebaci s ideoloških floskula na stvarne potrebe birača i kada se povjerenje gradi korak po korak, od sela do sela.

"Ali koliko puta i koliko ljudi nam je reklo da se ne isplati ići na selo!" izjavio je novi premijer Mađarske Peter Magyar u svom pobjedničkom govoru nakon što je 12. travnja njegova stranka TISZA srušila Fidesz Viktora Orbana. Odmah je dao odgovor na pitanje što je ključni element povijesnog trijumfa stranke TISZA. Uz neupitnu digitalnu dominaciju, strateško komuniciranje utemeljeno na istraživanjima javnog mnijenja i izrazito borbeni gard, stvoren je savršen recept za političku prekretnicu u Mađarskoj.

Magyar je dokazao da u politici i izbornim kampanjama ne postoji nemoguće, čak i kada se borite u najzahtjevnijim uvjetima i protiv naizgled neosvojivog sustava. TISZA je osvojila 141, od ukupno 199 zastupničkih mjesta u parlamentu, osiguravši dvotrećinsku većinu, dok je Fidesz pao na samo 52 mandata uz rekordnu izlaznost od 79,5 posto.

Ključne riječi
dezinformacije Viktor Orban umjetna inteligencija Peter Magyar

CR
crocro
16:04 26.05.2026.

Previše se bavite mađarima, a od Magyara stvarate državnika u rangu Trumpa. Bolje je pitati Magyara vjeruje li on u karte velike Mađarske koju obožava Orban i što misli poduzeti da s karte izbriše teritorij suverene Republike Hrvatske?

Avatar APćihaaaaa!
APćihaaaaa!
16:58 26.05.2026.

I Mađar i Orban su desno. Na koju vi oporbu u Hrvatskoj mislite?

PU
Purgerod1945
16:45 26.05.2026.

Kakva usporedba.Kod Mađara su sve stranke ideološki :centar , desno i desnije. Nema Jugoistok levo.

