Lekcije s mađarskih izbora: Što ćemo uskoro vidjeti u hrvatskim kampanjama i koju poruku Peter Magyar ima za hrvatsku oporbu?

"Ali koliko puta i koliko ljudi nam je reklo da se ne isplati ići na selo!" izjavio je novi premijer Mađarske Peter Magyar u svom pobjedničkom govoru nakon što je 12. travnja njegova stranka TISZA srušila Fidesz Viktora Orbana. Odmah je dao odgovor na pitanje što je ključni element povijesnog trijumfa stranke TISZA. Uz neupitnu digitalnu dominaciju, strateško komuniciranje utemeljeno na istraživanjima javnog mnijenja i izrazito borbeni gard, stvoren je savršen recept za političku prekretnicu u Mađarskoj.



Magyar je dokazao da u politici i izbornim kampanjama ne postoji nemoguće, čak i kada se borite u najzahtjevnijim uvjetima i protiv naizgled neosvojivog sustava. TISZA je osvojila 141, od ukupno 199 zastupničkih mjesta u parlamentu, osiguravši dvotrećinsku većinu, dok je Fidesz pao na samo 52 mandata uz rekordnu izlaznost od 79,5 posto.