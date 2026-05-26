John Malkovich otkriva čari Hrvatske! Gdje je sve boravio, što ga je potpuno osvojilo i zašto ga je hrvatski način života posebno inspirirao?

VL
Autor
Promo
26.05.2026.
u 14:57

Sve detalje i kadrove pogledajte uskoro u novom promotivnom videu hrvatskog turizma!

John Malkovich, jedan od najcjenjenijih svjetskih glumaca, dva puta nominiran za nagradu Oscar, osvajač nagrade Emmy i brojnih drugih, poznat po ulogama u filmovima poput Dangerous Liaisons, In the Line of Fire i Being John Malkovich, glavni je akter novog promotivnog videa Hrvatske turističke zajednice. 

Osim Johna Malkovicha, glumca hrvatskih korijena i umjetnika izrazite autentičnosti i međunarodnog ugleda, u izradi videa važnu ulogu, odnosno ulogu kreativnog direktora, ima i Pete Radovich, proslavljeni televizijski i sportski producent, također hrvatskih korijena te dobitnik 45 Emmy nagrada u 18 različitih kategorija. Upravo su angažman Radovicha i njegova dugogodišnja suradnja s prestižnim glumcem doprinijeli sudjelovanju Malkovicha u videu. 

Ovo je četvrta suradnja između Malkovicha i Radovicha, čiji su prethodni zajednički projekti osvojili niz prestižnih nagrada u televizijskoj i marketinškoj industriji, uključujući pet nagrada Emmy, pet Cannes Lionsa i osam Clio nagrada.

Produkcijska kuća odabrana za usluge snimanja videa jest agencija Bunker d.o.o., dok je u izradi scenarija sudjelovala kreativna agencija Brandmama d.o.o

Novi promotivni video HTZ-a predstavljat će dodatni iskorak u promociji i pozicioniranju Hrvatske kao atraktivne, autentične i globalno prepoznatljive turističke destinacije, a snimanje videa održalo se na brojnim lokacijama diljem Hrvatske. 

Teaser novog promotivnog videa dostupan je putem ove poveznice, dok je premijera i objava cjelokupnog filma na svim tržištima planirana neposredno prije početka Svjetskog prvenstva u nogometu, s posebnim fokusom na američko tržište gdje se prvenstvo i održava. 

