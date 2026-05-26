Zdrava čokoladna torta od samo dva sastojka: Brzi desert bez pečenja i rafiniranog šećera

Ako tražite desert koji je gotov za tren, a pritom je zdraviji i prilagođen različitim prehrambenim navikama, ova čokoladna torta od samo dva sastojka pravi je pogodak. Bez pečenja, bez rafiniranog šećera i potpuno veganska – savršena je za sve koji žele uživati u slatkom bez grižnje savjesti. Kombinacija tamne čokolade i bobičastog voća daje bogat, pun okus i kremastu teksturu kojoj je teško odoljeti, a priprema je toliko jednostavna da uspijeva baš svima. Recept je podijelila food blogerica @slatki_biseri. Uživajte!

Sastojci:

350 g borovnica i kupina

250 g tamne čokolade (s visokim udjelom kakaa)

Priprema: Čokoladu otopite na pari ili u mikrovalnoj pećnici, pazeći da ne zagori. Bobičasto voće izmiksajte u glatki pire, zatim ga pomiješajte s otopljenom čokoladom dok ne dobijete ujednačenu smjesu. Smjesu ulijte u kalup obložen papirom za pečenje i stavite u hladnjak da se dobro ohladi i stegne. Po želji, tortu možete poslužiti s jednostavnim preljevom od mascarpone sira i pekmeza od borovnica bez šećera. Naravno, možete odabrati i neki drugi preljev ili uživati u ovom desertu u njegovoj minimalističkoj verziji – jednako je ukusan u svakom slučaju.