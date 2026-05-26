Šok u NATO-u: 'Makedonski vicepremijer Vučićev je i Putinov špijun'

Velika špijunska afera trese Sjevernu Makedoniju nakon što je sjevernomakedonska opozicija iznijela ozbiljne optužbe zbog curenja osjetljivih državnih informacija i veza makedonskih dužnosnika sa stranim obavještajnim službama. Naime, čelnik sjevernomakedonske opozicije Venko Filipče ovih je dana otvoreno optužio aktualnog potpredsjednika sjevernomakedonske vlade zaduženog za odnose među nacionalnim zajednicama Ivana Stoilkovića, koji je ujedno i čelnik Demokratske partije Srba u Makedoniji, za veze sa srbijanskim obavještajnim službama i režimom Aleksandra Vučića u Beogradu.
Pa naravno da je, svi Srbi na pozicijama u Bosni, crnoj gori, Makedoniji , su srpski igrači i doušnici, svi oni žele isto-- veliku Srbiju.