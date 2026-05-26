PRESICA VATRENIH

UŽIVO Izbornik Dalić se obraća nakon početka okupljanja vatrenih uoči svjetskog prvenstva

Zagreb: Predstavljena Žujina kampanja "Kad Hrvati igraju, svi gledaju" i preliminarni popis za Svjetsko prvenstvo 2026.
Stjepan Meleš
26.05.2026.
u 17:16

Tekstualni i video prijenos možete pratiti na portalu Večernjeg lista

U ponedjeljak je počelo okupljanje hrvatske nogometne reprezentacije uoči svjetskog prvenstva 2026. godine. Izbornik Zlatko Dalić u zagrebačkom hotelu Sheraton dočekao je prvu grupu od devet igrača, čime je službeno započela operacija za nadolazeći Mundijal u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Na prvoj prozivci izborniku Daliću su se odazvali Dominik Livaković, Dominik Kotarski, Martin Erlić, Luka Vušković, Kristijan Jakić, Toni Fruk, Ivan Perišić, Andrej Kramarić te Igor Matanović. Spomenuti igrači jučer su odradili prvi trening, dok je drugi na rasporedu danas u 18 sati. Prije njegova početka, Dalić će se danas od 17:20 obratiti javnosti na konferenciji za medije.

Ključne riječi
SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Zlatko Dalić

Avatar quattro formaggi
quattro formaggi
17:22 26.05.2026.

Znamo da bu Dalija Orešković pozorno prati

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

