UŽIVO Izbornik Dalić se obraća nakon početka okupljanja vatrenih uoči svjetskog prvenstva

U ponedjeljak je počelo okupljanje hrvatske nogometne reprezentacije uoči svjetskog prvenstva 2026. godine. Izbornik Zlatko Dalić u zagrebačkom hotelu Sheraton dočekao je prvu grupu od devet igrača, čime je službeno započela operacija za nadolazeći Mundijal u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Na prvoj prozivci izborniku Daliću su se odazvali Dominik Livaković, Dominik Kotarski, Martin Erlić, Luka Vušković, Kristijan Jakić, Toni Fruk, Ivan Perišić, Andrej Kramarić te Igor Matanović. Spomenuti igrači jučer su odradili prvi trening, dok je drugi na rasporedu danas u 18 sati. Prije njegova početka, Dalić će se danas od 17:20 obratiti javnosti na konferenciji za medije.