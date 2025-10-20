Ovo je pet znakova da ste omiljena osoba svom psu – iako vam jedan možda ide na živce
Psi ne mogu govoriti kao ljudi, pa njihovi vlasnici često moraju tumačiti njihove geste, izraze i ponašanje da bi razumjeli što zapravo osjećaju. Ponekad se pitaju voli li ih njihov pas jednako koliko oni vole njega? Iako ne mogu izgovoriti riječi, psi imaju svoje jedinstvene načine kojima pokazuju privrženost i odanost. Većina ljudi pretpostavlja da su mahanje repom i sretno lizanje glavni znakovi, ali postoje suptilni načini na koje vaš pas može pokazati koliko vas obožava.
Stručnjaci za pse s portala Pet MD otkrili su pet manje očitih znakova da vas vaš pas najviše voli. "Istraživanja sugeriraju da psi doista mogu osjećati ljubav prema svojim ljudima, piše Daily Express. Iako njihovo razumijevanje ljubavi može biti drukčije od našeg, temeljni mehanizmi su iznenađujuće slični", objasnio je stručnjak.
5. Podizanje obrva: Psi imaju svoj način razgovora s nama, a to je kroz izraze lica. Prema riječima stručnjaka s portala Pet MD, psi zapravo pokazuju više izraza lica kada njihovi vlasnici obraćaju pažnju, što sugerira da je to njihov namjeran način komunikacije. Jedan od najočitijih znakova je klasični pseći osmijeh, što obično znači da su sretni i zadovoljni. Druga suptilna gesta je podignuta unutarnja obrva koja može ukazivati na "ljubav". "Kada psi podignu unutarnje obrve, tada njihove oči izgledaju veće i još više nalik štenećim. Znanstvenici vjeruju da je ovaj izraz namjeran pokušaj izazivanja brižne reakcije kod ljudi, uvjeravajući nas da ih obasipamo s više pažnje", rekao je stručnjak.
4. Dijeljenje kreveta: "San je ranjivo vrijeme za svaku životinju, ali vaš pas se tako ne osjeća kada je sklupčan pokraj vas. Studije pokazuju da psi koji imaju siguran odnos sa svojim vlasnicima bolje spavaju kada su im blizu", otkrio je stručnjak za pse. Prema Vital Essentials, istraživanje koje je 2022. godine proveo Američki kinološki klub otkrilo je da 45 posto vlasnika pasa dopušta svojim psima da noću spavaju s njima u krevetu. Također su primijetili da spavanje pored vašeg psa nije nezdravo. "Dijeljenje kreveta s vašim psom nije ništa nezdravije od dijeljenja kauča s njim tijekom dana. Naravno, radi osnovne higijene, i dalje ćete htjeti često četkati svog psa i ne dopustiti mu da skače po krevetu s blatnjavim šapama", savjetovali su stručnjaci.
3. Kontakt očima: Psi koriste kontakt očima da bi se s ljudima povezali na poseban način. "Oštar pogled psa i dalje može signalizirati prijetnju, stoga im dajte prostora ako je pogled intenzivan, popraćen ukočenim držanjem tijela ili ako čuvaju resurs poput hrane ili igračke. Međutim, blagi kontakt očima poseban je način na koji kućni psi komuniciraju s nama, poput načina na koji se ljudi povezuju jedni s drugima", objasnio je stručnjak. Osim toga, blagi pogled u oči vašeg psa potiče oslobađanje oksitocina, što dodatno jača vašu posebnu povezanost.
2. Maženje: Kada se psi nježno privijaju ili gurkaju njuškicom uz nas, tada to nije samo simpatičan znak privrženosti, već je to njihov način pružanja utjehe i povezivanja. Istraživanja pokazuju da ovakav fizički kontakt smanjuje razinu kortizola, glavnog hormona stresa, i kod ljudi i kod pasa. Služba za čuvanje pasa Charlotte Kennels također je istaknula da je ovo znak ljubavi vašeg ljubimca. "Ako se naljutite dok je vaš pas u blizini, ne biste se trebali iznenaditi ako vas nježno dotakne njuškom pokušavajući vas utješiti. A ako ste bolesni i ležite u krevetu ili na kauču, velika je vjerojatnost da će vas povremeno 'provjeravati' njuškom da bi vas umirio i možda čak pokušao otkriti što nije u redu jer je zabrinut za vaše dobro", objasnili su stručnjaci.
1. Praćenje: Psi koji se drže uz vas nisu samo privrženost, već je to znak ljubavi. Kao životinje koje žive u čoporu, osjećaju se najsigurnije u blizini svoje omiljene osoba. "Imati stalnog pratitelja može biti utješno, simpatično, a ponekad i pomalo naporno. Psi su iznimno društvene životinje i vole provoditi vrijeme sa svojim vlasnicima. Vi ste cijeli njihov svijet, a boravak uz vas velik je dio njihovog života. Uz vas se osjećaju sretno, sigurno i zaštićeno, i uživaju provoditi vrijeme sa svojim najboljim prijateljem. Iako možda ne razumiju uvijek pojam 'osobnog prostora', činjenica da žele biti stalno blizu vas zapravo je veliki kompliment", objasnio je stručnjak iz Kennel Cluba.