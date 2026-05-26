Stigle su nam vrućine, a liječnica otkriva: Postoji piće koje vas hidratizira bolje od vode, a svi ga imamo kod kuće

S dolaskom ljeta stižu i sve više temperature, a toplinski valovi postaju sve češća pojava. Zbog najava visokih temperatura, stručnjaci za javno zdravstvo izdali su niz upozorenja, naglašavajući potrebu za pojačanim oprezom među stanovništvom. Visoke temperature mogu predstavljati rizik za sve, stoga je ključno pridržavati se savjeta kako bi se izbjegle zdravstvene komplikacije.

Stručnjaci naglašavaju ozbiljnost situacije, upozoravajući da čak i umjerena vrućina može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Posebno su ugrožene starije osobe i one s postojećim zdravstvenim stanjima, zbog čega je ključno da svi poduzmu jednostavne mjere opreza dok uživaju u toplom vremenu. "Ako imate prijatelje, obitelj ili susjede koji su ranjiviji, važno je provjeriti ih i osigurati da su svjesni prognoza i da slijede potrebne savjete", poručuju liječnici, apelirajući na solidarnost i brigu za najosjetljivije članove zajednice.

Usred niza standardnih preporuka, jedna je liječnica istupila sa savjetom koji je mnoge iznenadio, a tiče se konzumacije mlijeka tijekom vrućina. Dr. Natasha Fernando, medicinska direktorica u Medichecksu, tvrdi da bi mlijeko zapravo moglo biti učinkovitije za hidrataciju od obične vode. "Budući da mnoge zgrade nisu dobro opremljene za suočavanje s ekstremnim vrućinama, važnije je nego ikad paziti na razinu hidratacije tijekom razdoblja vrućeg vremena", izjavila je za Metro, dodavši: "Međutim, ne morate se držati samo vode kako biste poboljšali hidrataciju."

Znanstvena podloga za ovu tvrdnju leži u samom sastavu mlijeka. Naime, kako je liječnica objasnila, šećeri, proteini i masti prisutni u mlijeku usporavaju pražnjenje tekućine iz želuca. To omogućuje tijelu da postepeno apsorbira tekućinu, čime se osigurava dugotrajnija hidratacija. Studija škotskog Sveučilišta St. Andrews čak je razvila "Indeks hidratacije pića", koji je pokazao da su mlijeko i oralne rehidracijske otopine znatno učinkovitije u zadržavanju tekućine u tijelu od vode. "Mlijeko također sadrži natrij, koji omogućuje vašem tijelu da dulje zadržava vodu, pomažući u održavanju razine hidratacije", dodala je dr. Fernando, ističući ulogu elektrolita koje gubimo znojenjem.

Iako znanost potvrđuje prednosti mlijeka, važno je napomenuti da stručnjaci ne predlažu potpunu zamjenu vode mlijekom. Voda ostaje temeljni i najvažniji napitak za svakodnevnu hidrataciju, posebice jer ne sadrži dodatne kalorije. Preporuka za konzumaciju mlijeka odnosi se na specifične situacije, kao što je oporavak nakon intenzivne tjelesne aktivnosti ili potreba za dugotrajnom hidratacijom tijekom ekstremnih toplinskih valova. Službene preporuke javnozdravstvenih institucija i dalje primarno savjetuju unos negazirane vode i niskokaloričnih napitaka bez kofeina, alkohola i dodanih šećera. Mlijeko se u tom kontekstu može smatrati korisnim dodatkom, ali ne i osnovnim sredstvom za gašenje žeđi za opću populaciju.

Osim savjeta o hidrataciji, liječnici su se osvrnuli i na još jedan čest način borbe protiv vrućine – korištenje ventilatora, pogotovo tijekom noći. Iako donosi trenutno olakšanje, dr. Naheed Ali upozorava da cjelonoćni rad ventilatora može stvoriti skriveni stres za tijelo. "Hladan zrak usmjeren prema mišićima i zglobovima tijekom sedam ili osam sati može uzrokovati suptilan pad temperature tkiva. Ukočen vrat i bolna ramena pri buđenju česti su znakovi", rekao je dr. Ali za LADbible. Objasnio je da se ohlađeni mišići zatežu kao prirodna obrana, a ta napetost može potrajati sve dok topli tuš ili lagano istezanje ne vrate normalan protok krvi.

Stalni protok zraka koji ventilator stvara hladi kožu ubrzavanjem isparavanja znoja, ali istodobno može neugodno isušiti nosne prolaze i grlo do jutra. "Isušeni dišni putovi proizvode gušću sluz, koja može zarobiti alergene i iritanse blizu osjetljivog tkiva. S vremenom to može izazvati kašalj, promukao glas ili začepljene sinuse koji se zadržavaju tijekom dana", pojasnio je dr. Ali. Stoga, iako je ventilator koristan alat, preporučuje se umjerena upotreba, postavljanje na oscilirajući način rada i izbjegavanje izravnog puhanja u tijelo tijekom cijele noći kako bi se izbjegle neželjene posljedice i osigurao miran san bez jutarnjih bolova.