Neobičan trik za blistave drvene podove: Treba vam samo jedan sastojak

Stephany Domitrović
26.05.2026.
u 06:00

Ovaj kuhinjski sastojak može vratiti sjaj drvenim podovima i prikriti manje ogrebotine. Podovi će izgledati blistavije i to bez skupih sredstava za čišćenje.

Za čišćenje istrošenih drvenih podova više vam nisu potrebne agresivne kemikalije, dovoljno je nekoliko kapi jednog kuhinjskog sastojka. Iako drveni podovi ne zahtijevaju puno održavanja i napornog usisavanja poput tepiha, osobito ako imate kućne ljubimce, njihov je nedostatak to što vrlo brzo mogu izgubiti početni sjaj i svjež izgled. Kako vaši podovi ne bi djelovali staro i istrošeno, potrebno ih je redovito održavati. Tijekom proljeća čišćenje podova zna biti posebno zahtjevno, ponajviše zbog čestog otvaranja prozora, koje u dom unosi prašinu i pelud. One se u tankom sloju nakupljaju na podovima, a ako se redovito ne uklanjaju, sitne čestice s vremenom mogu oštetiti završni sloj drveta i uzrokovati ogrebotine.

Stručnjakinja za čišćenje i domaća sredstva za čišćenje Nell Regan Kartychok tvrdi da nekoliko kapi maslinovog ulja može drvenim podovima vratiti stari sjaj. „Maslinovo ulje fantastično je prirodno sredstvo za čišćenje drva, zbog čega je ova mješavina idealna za čišćenje drvenih površina bez agresivnih kemikalija”, objasnila je. Posebno je učinkovito kada se kombinira s octom jer takva mješavina uklanja naslage prljavštine i smanjuje nakupljanje prašine. Za optimalne rezultate u bocu s raspršivačem stavite 400 ml vode, 60 ml alkoholnog octa, dvije žlice maslinovog ulja i 20 kapi eteričnog ulja po izboru, prenosi The Mirror.

Ako imate kućne ljubimce, bolje je preskočiti eterična ulja jer mogu imati ozbiljne posljedice za njihov dišni sustav, a kod tamnijih podova alkoholni ocat zamijenite jabučnim. Budite precizni tijekom dodavanja maslinovog ulja jer, ako ga stavite previše, pod može postati klizak. Bocu s raspršivačem dobro protresite prije korištenja i lagano raspršite sredstvo po podu. Pod najprije prebrišite mopom, a zatim suhom krpom kako biste uklonili tragove vode i uživali u savršeno blistavim drvenim podovima.
