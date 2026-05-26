Jednostavan trik: Evo kako održati narezani avokado svježim danima

Iako ljeto još nije službeno stiglo, posljednjih dana veći dio Hrvatske zahvatile su prave ljetne vrućine. S visokim temperaturama često dolazi i potreba za laganijim obrocima, a avokado je namirnica koja se tada nerijetko nađe na tanjurima. Mnoge od kupovine odbija činjenica da ovo voće vrlo brzo izgubi svježinu nakon rezanja.

Avokado je nutritivno vrlo bogata namirnica koja salatama i tostu daje svjež okus i kremastu teksturu. Sadrži zdrave masti, vlakna te vitamine E i C, zbog čega pozitivno djeluje na organizam. Redovita konzumacija avokada može pomoći pri mršavljenju, očuvanju zdravlja srca i regulaciji probave. Ima brojne prednosti, no jedan od njegovih najvećih nedostataka jest to što brzo potamni i izgubi svježinu pa se preporučuje konzumirati ga odmah nakon rezanja. Taj proces nastaje zbog enzima polifenol oksidaze koji u kontaktu sa zrakom uzrokuje tamnjenje voća. Ako vam ostane dio avokada koji niste uspjeli pojesti, stručnjaci tvrde da pravilnim skladištenjem može ostati svjež nekoliko dana, prenosi Express.

Ako je dobro omotan, narezani ili zgnječeni avokado može ostati svjež i zelen najmanje dva dana. Prozirna folija ograničava kontakt s kisikom, koji je glavni uzrok promjene boje. Što je avokado bolje zatvoren, manje zraka dolazi do njegove površine. Stručnjaci sa stranice Food Matters objašnjavaju kako je važno avokado omotati što čvršće kako bi se smanjila oksidacija. Dodaju i da se umjesto obične prozirne folije može koristiti višekratna voštana folija kao ekološki prihvatljivija opcija. Foliju je potrebno lagano pritisnuti izravno na površinu avokada kako bi se uklonio zrak iz posude i produljila svježina.

Rok trajanja avokada možete dodatno produljiti tako da ga, dobro omotanog, spremite u hermetički zatvorenu posudu i stavite u hladnjak. Niske temperature usporavaju djelovanje enzima koji u kontaktu sa zrakom uzrokuje tamnjenje. Ako vam ne smeta okus limuna ili limete, nekoliko kapi soka ovih citrusa također može pomoći da avokado dulje ostane svjež jer limunska kiselina djeluje kao prirodni antioksidans.