Brnabić novom objavom nastavila s vrijeđanjem Šušnjara, ali naš joj ministar nije ostao dužan

Nastavlja se prepirka između predsjednice Skupštine i dužnosnice vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Ane Brnabić i ministra gospodarstva Ante Šušnjara (DP). Sve je počelo kada je Brnabić izjavila u nedjelju da "blokaderi" najveću podršku iz inozemstva "dobivaju iz Zagreba", kojemu je "strateški interes" srušiti vlast predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je za TV Pink da “blokaderi” izravno dobivaju instrukcije iz inozemstva. - Oni zapravo izravno dobivaju instrukcije iz inozemstva o tome trebaju li se dijeliti ili ne, trebaju li ići u jednoj koloni, dvije kolone ili tri kolone. Dakle, to nije nešto čime se oni sami bave, nije nešto što sami smišljaju, nije njihova strategija - rekla je Brnabić. Ustvrdila je da “blokaderi” najveću potporu imaju iz Zagreba i dodala da je Hrvatska, kako je rekla, jasno deklarirala svoj strateški interes – da predsjednik Aleksandar Vučić ne bude na čelu Srbije. Blokaderima je poručila da mogu otići u Hrvatsku ako im se ne sviđa u Srbiji.

- Kad već gospođa Brnabić šalje ljude u Hrvatsku, red je da joj zahvalimo na preporuci. Svaka reklama je dobrodošla, ali ljudi očito i bez njezinih savjeta vrlo dobro vide gdje su veće plaće, niža nezaposlenost i bolje prilike za život. Prošle godine je oko 25 tisuća državljana Srbije dobilo dozvolu za rad u Hrvatskoj, a 320 tisuća ih je došlo na odmor u zemlju. Dakle, kad treba zaraditi plaću i uhvatiti godišnji, Hrvatska odjednom i nije tako loša. I da, ljudi iz Srbije – posebno mladi koji žele raditi, poštivati zakone i ljetovati u Hrvatskoj – ovdje su dobrodošli - poručio je Šušnjar.

Na kraju se osvrnuo i na staru situaciju s otoka Krka, kada je Ana Brnabić bila zaustavljena zbog nedozvoljenog glisiranja. - P. S. Neki iz Srbije o Hrvatskoj govore loše. Neki u njoj rade ili odmaraju. A neki je se sjete kad vide otok Krk i pravila o glisiranju koja su ovdje i dalje na snazi - ironičan je ministar.

Nakon toga reagirala je i Brnabić. - Opa, evo i ustaša iz Domovinskog pokreta! Pa, od svih, baš vi da se oglasite! Vaša gostoprimljivost, ljubav i uvažavanje srpskog naroda nadaleko je poznata. O tome najbolje svjedoče 1995. i 1941. godina. Idi, Ante, i ti i Thompson, i vaš ustaški pozdrav 'Za dom spremni'. Ne bih ja Hrvatskoj poželjela nikada nešto tako loše kao to da su takvi ministri u vladi te, ili bilo koje zemlje! Dovoljna si kazna. I, da - to što takvi štite i zastupaju blokaderski pokret u Srbiji više govori o tom pokretu nego što bih ja ikada rekla! 'Aj, hvala ti što si se javio sam! - objavila je.

Nije dugo trebalo da se oglasi i Šušnjar ponovno. - U naletu “originalnosti” gospođa Brnabić me nazvala ustašom. Dok je centrala smišljala tu dubokoumnu repliku, građani Srbije su i dalje radili ono što rade kad žele ozbiljnije plaće i bolje životne prilike – dolazili u Hrvatsku. Stotinjak njih je samo danas kroz dan zatražilo radnu dozvolu za rad u Hrvatskoj. Ne zanima me osobito što se događa u Srbiji, ali kritiku gospođe Brnabić svakako uvažavam, kao i svih ostalih koji poput nje imaju hrvatsko državljanstvo, samim time i pravo glasa. Osluškujemo uvijek kritike potencijalnih birača! P.S. Pretpostavljam da sam gospođi Brnabić “ustaša” ponajprije zbog imena Ante. Ali bio je na Krku još jedan Ante, prezime (Brnabić) mu znate. Zato uz ovaj status gospođi Brnabić ide i prigodna pjesma pa neka zapjeva “evo mene među moje” - odgovorio je Šušnjar.