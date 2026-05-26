Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 49
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NARODNA MUDROST

Znate li zašto se kaže 'sjekira mu je pala u med'? Iza neobične izreke stoji bizarna priča

ChatGPT
VL
Autor
Ana Hajduk
26.05.2026.
u 12:30

Izraz koji danas koristimo za nekoga tko je neočekivano i bez mnogo truda došao do velike sreće ili dobiti, korijene vuče iz opasne i mukotrpne prakse drevnih lovaca na med. Priča je slikovitija nego što možete zamisliti.

"Čestitam, kolega… vama je pala sjekira u med." Tim je riječima Ivo Andrić u jednom svojem djelu opisao iznenadni uspjeh. Frazem koji je gotovo svatko od nas barem jednom čuo ili upotrijebio, duboko je ukorijenjen u našem jeziku kao sinonim za nenadanu sreću, veliku dobit ili životnu priliku koja se pojavila niotkuda. Prema Matici hrvatskoj, kada nekome želimo opisati da mu se posrećilo više nego što je očekivao, a pogotovo ako je neočekivano popravio svoj materijalni položaj, posegnut ćemo za ovom slikovitom izrekom. Med je, naravno, jasan – simbol je slasti i zadovoljstva. Ali, otkud u toj slatkoj priči o uspjehu dolazi teška i oštra sjekira? Logika na prvu izostaje, no iza ovog neobičnog spoja krije se fascinantna priča o teškom životu naših predaka.

Da bismo razumjeli porijeklo frazema, moramo se vratiti u vrijeme kada pčelarstvo kakvo danas poznajemo nije postojalo. Nije bilo urednih drvenih košnica, a med je bio rijetka i iznimno cijenjena poslastica, ujedno i jedini zaslađivač. Do njega se dolazilo teškim i opasnim poslom – lovom na med. Tadašnji 'pčelari' bili su zapravo tragači koji su lutali šumama u potrazi za rojevima divljih pčela koje su svoja staništa gradile na skrovitim mjestima, najčešće u šupljinama pri vrhovima visokih stabala. Pronaći takvo stanište bio je pothvat koji je zahtijevao sate hoda i veliko iskustvo. Skupljači meda morali su se vješto penjati po stablima, neprestano udarajući sjekirom po kori ne bi li po zvuku otkrili skrivenu duplju ispunjenu dragocjenim saćem.

Upravo u tom mukotrpnom procesu nastao je izraz. Zamislite lovca na med koji satima obilazi stablo, udara sjekirom bez uspjeha, a onda odjednom, oštrica probije naizgled čvrstu koru i doslovno potone u ljepljivu, mirisnu masu. Taj trenutak, kada bi teška sjekira utonula u skrivenu riznicu meda, smatrao se vrhuncem sreće. Bio je to znak da je sav trud napokon nagrađen na najslađi mogući način, i to potpuno neočekivano. Upravo ta slika iznenadnog pronalaska bogatstva nakon teškog rada pretočila se u frazem. Još je Vuk Karadžić u svojoj zbirci "Srpske narodne poslovice" zabilježio ovu izreku, nagađajući o njenom porijeklu: "Pala (mu) sjekira u med. Srećan je. ...da li nije, kad se isijecaju čele iz drvjeta, pa kad je duplja puna meda, te sjekira, kako se udari njom u drvo, propadne u med?"

Vukova pretpostavka pokazala se točnom, a potvrdili su je i kasniji jezikoslovci. Akademik Stjepan Babić, jedan od najistaknutijih hrvatskih jezikoslovaca, opisao je kako mu je upravo doživljaj iz djetinjstva pomogao da shvati puni smisao fraze. "To sam i sam jednom u djetinjstvu doživio", zapisao je Babić. "Dovezao stric iz šume drva pa ih cijepao i naišao na med. Bila je velika radost za sve." Takvi su doživljaji nekad bili češći, kada su ljudi sami sjekli drva za ogrjev, pa se konkretno iskustvo iznenadne radosti s vremenom pretvorilo u preneseno značenje, što je u razvoju jezika uobičajena pojava. Stoga je "sjekira u medu" savršen odraz te iskonske, nenadane sreće.

Međutim, kako se način života mijenjao i ljudi su se udaljili od starih običaja, izvorni smisao frazema počeo je blijedjeti. Mnogima je spoj sjekire i meda postao nelogičan, pa su ga pokušali "ispraviti" zamjenom riječi. Tako je nastao izraz "pala mu žlica u med". Iako na prvu zvuči smislenije, ta varijanta zapravo uništava cijelu poantu. Naime, ako vam žlica upadne u med, to ne podrazumijeva nikakvu iznenadnu sreću. Naprotiv, to znači da med već imate ispred sebe, a pad žlice je tek mala nezgoda. Dok "sjekira u medu" opisuje sretan ishod teškog rada, izraz sa žlicom danas je poprimio gotovo suprotno, često i zavidno značenje. Koristi se za osobe koje su do uspjeha došle bez zasluga, preko veze ili sretnih okolnosti koje nemaju veze s njihovom sposobnošću. To je priča o koristi, a ne o istinskoj sreći.

Ključne riječi
poslovice med povijest izreka

Komentara 7

Pogledaj Sve
Avatar horuk
horuk
15:05 26.05.2026.

Mudri Vuk Karađić. 🤦‍♂️ omg. Bez prekodrinskih genijalaca koji se moraju ubacivati u svaku priču nebi bilo ni piramida. To valja cijeli svijet zna. 😒

CR
crocro
15:57 26.05.2026.

Nepotrebno dug esej da bi se posjasnilo o sjekiri i medu. Još je nepotrebnije spominjanje Vuka Karadžića i njegovih nakaradnih formula o govoru i pisanju. Što će to hrvatskim čitateljima? Bitno je da je manjina u večernjem listu sretna zbog toga. Ostatak populacije nije bitan.

Avatar quattro formaggi
quattro formaggi
17:20 26.05.2026.

Još je Vuk Karadžić u svojoj zbirci "Srpske narodne poslovice" zabilježio ovu izreku, nagađajući o njenom porijeklu"- Prisvojio poslovicu, ali je po vama nagađao? 🙂 Srbima je sjekira mogla jedino u pogaču upasti... dok je bila na glavi starih majke ili oca...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!