Znate li zašto se kaže 'sjekira mu je pala u med'? Iza neobične izreke stoji bizarna priča

"Čestitam, kolega… vama je pala sjekira u med." Tim je riječima Ivo Andrić u jednom svojem djelu opisao iznenadni uspjeh. Frazem koji je gotovo svatko od nas barem jednom čuo ili upotrijebio, duboko je ukorijenjen u našem jeziku kao sinonim za nenadanu sreću, veliku dobit ili životnu priliku koja se pojavila niotkuda. Prema Matici hrvatskoj, kada nekome želimo opisati da mu se posrećilo više nego što je očekivao, a pogotovo ako je neočekivano popravio svoj materijalni položaj, posegnut ćemo za ovom slikovitom izrekom. Med je, naravno, jasan – simbol je slasti i zadovoljstva. Ali, otkud u toj slatkoj priči o uspjehu dolazi teška i oštra sjekira? Logika na prvu izostaje, no iza ovog neobičnog spoja krije se fascinantna priča o teškom životu naših predaka.

Da bismo razumjeli porijeklo frazema, moramo se vratiti u vrijeme kada pčelarstvo kakvo danas poznajemo nije postojalo. Nije bilo urednih drvenih košnica, a med je bio rijetka i iznimno cijenjena poslastica, ujedno i jedini zaslađivač. Do njega se dolazilo teškim i opasnim poslom – lovom na med. Tadašnji 'pčelari' bili su zapravo tragači koji su lutali šumama u potrazi za rojevima divljih pčela koje su svoja staništa gradile na skrovitim mjestima, najčešće u šupljinama pri vrhovima visokih stabala. Pronaći takvo stanište bio je pothvat koji je zahtijevao sate hoda i veliko iskustvo. Skupljači meda morali su se vješto penjati po stablima, neprestano udarajući sjekirom po kori ne bi li po zvuku otkrili skrivenu duplju ispunjenu dragocjenim saćem.

Upravo u tom mukotrpnom procesu nastao je izraz. Zamislite lovca na med koji satima obilazi stablo, udara sjekirom bez uspjeha, a onda odjednom, oštrica probije naizgled čvrstu koru i doslovno potone u ljepljivu, mirisnu masu. Taj trenutak, kada bi teška sjekira utonula u skrivenu riznicu meda, smatrao se vrhuncem sreće. Bio je to znak da je sav trud napokon nagrađen na najslađi mogući način, i to potpuno neočekivano. Upravo ta slika iznenadnog pronalaska bogatstva nakon teškog rada pretočila se u frazem. Još je Vuk Karadžić u svojoj zbirci "Srpske narodne poslovice" zabilježio ovu izreku, nagađajući o njenom porijeklu: "Pala (mu) sjekira u med. Srećan je. ...da li nije, kad se isijecaju čele iz drvjeta, pa kad je duplja puna meda, te sjekira, kako se udari njom u drvo, propadne u med?"

Vukova pretpostavka pokazala se točnom, a potvrdili su je i kasniji jezikoslovci. Akademik Stjepan Babić, jedan od najistaknutijih hrvatskih jezikoslovaca, opisao je kako mu je upravo doživljaj iz djetinjstva pomogao da shvati puni smisao fraze. "To sam i sam jednom u djetinjstvu doživio", zapisao je Babić. "Dovezao stric iz šume drva pa ih cijepao i naišao na med. Bila je velika radost za sve." Takvi su doživljaji nekad bili češći, kada su ljudi sami sjekli drva za ogrjev, pa se konkretno iskustvo iznenadne radosti s vremenom pretvorilo u preneseno značenje, što je u razvoju jezika uobičajena pojava. Stoga je "sjekira u medu" savršen odraz te iskonske, nenadane sreće.

Međutim, kako se način života mijenjao i ljudi su se udaljili od starih običaja, izvorni smisao frazema počeo je blijedjeti. Mnogima je spoj sjekire i meda postao nelogičan, pa su ga pokušali "ispraviti" zamjenom riječi. Tako je nastao izraz "pala mu žlica u med". Iako na prvu zvuči smislenije, ta varijanta zapravo uništava cijelu poantu. Naime, ako vam žlica upadne u med, to ne podrazumijeva nikakvu iznenadnu sreću. Naprotiv, to znači da med već imate ispred sebe, a pad žlice je tek mala nezgoda. Dok "sjekira u medu" opisuje sretan ishod teškog rada, izraz sa žlicom danas je poprimio gotovo suprotno, često i zavidno značenje. Koristi se za osobe koje su do uspjeha došle bez zasluga, preko veze ili sretnih okolnosti koje nemaju veze s njihovom sposobnošću. To je priča o koristi, a ne o istinskoj sreći.