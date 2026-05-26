MOL izgubio arbitražu protiv Hrvatske, odbijena tužba teška 91 milijun eura

Hrvatska je ostvarila veliku pobjedu u arbitražnom sporu protiv mađarskog MOL-a vezanom uz Inu i plinsko poslovanje. Kako je izvijestio DORH, arbitražni tribunal je pravorijekom od 26. svibnja 2026. u cijelosti odbio tužbeni zahtjev MOL-a protiv Republike Hrvatske, ali i sve druge zahtjeve koje je mađarska kompanija postavila tijekom postupka.

Tribunal je pritom naložio MOL-u da Republici Hrvatskoj plati troškove tribunala i administrativne troškove postupka u iznosu od 775 tisuća eura, uz pripadajuće kamate.

Riječ je o sporu koji proizlazi iz ranijeg arbitražnog postupka pred ICSID-om, u kojem je još u srpnju 2022. godine donesen arbitražni pravorijek. Tada je MOL upućen da eventualne zahtjeve zbog navodne povrede Ugovora o plinskom poslovanju i Prve izmjene tog ugovora ostvaruje kroz trgovačku arbitražu. Nakon toga MOL je 2023. godine pokrenuo trgovačku arbitražu protiv Hrvatske, tvrdeći da je država prekršila odredbe ugovora vezanih uz plinsko poslovanje. U postupku su tražili odštetu od 36,1 milijun eura, odnosno alternativno čak 91,1 milijun eura naknade štete za Inu.