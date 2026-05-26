Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 197
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SPOR OKO INE

MOL izgubio arbitražu protiv Hrvatske, odbijena tužba teška 91 milijun eura

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
Autori: Večernji.hr, Tea Tokić
26.05.2026.
u 17:52

Riječ je o tužbenom zahtjevu koji je MOL kao tužitelj izvorno postavio u ICSID investicijskoj arbitraži u kojoj je u srpnju 2022. donesen arbitražni pravorijek.

Hrvatska je ostvarila veliku pobjedu u arbitražnom sporu protiv mađarskog MOL-a vezanom uz Inu i plinsko poslovanje. Kako je izvijestio DORH, arbitražni tribunal je pravorijekom od 26. svibnja 2026. u cijelosti odbio tužbeni zahtjev MOL-a protiv Republike Hrvatske, ali i sve druge zahtjeve koje je mađarska kompanija postavila tijekom postupka.

Tribunal je pritom naložio MOL-u da Republici Hrvatskoj plati troškove tribunala i administrativne troškove postupka u iznosu od 775 tisuća eura, uz pripadajuće kamate.

Riječ je o sporu koji proizlazi iz ranijeg arbitražnog postupka pred ICSID-om, u kojem je još u srpnju 2022. godine donesen arbitražni pravorijek. Tada je MOL upućen da eventualne zahtjeve zbog navodne povrede Ugovora o plinskom poslovanju i Prve izmjene tog ugovora ostvaruje kroz trgovačku arbitražu. Nakon toga MOL je 2023. godine pokrenuo trgovačku arbitražu protiv Hrvatske, tvrdeći da je država prekršila odredbe ugovora vezanih uz plinsko poslovanje. U postupku su tražili odštetu od 36,1 milijun eura, odnosno alternativno čak 91,1 milijun eura naknade štete za Inu. 
FOTO Pogledajte popis najplaćenijih lidera svijeta: Prvi na listi zarađuje više nego Trump i svi ostali zajedno
Nova najnovija fotografija
1/12
Ključne riječi
tužba INA MOL

Komentara 20

Pogledaj Sve
MM
Marko Medo
18:34 26.05.2026.

Još ernadija sa sanaderom u buksu i vrdoljaka,bivseg ministra sto je rusima otvorio vrata i stvorio ppd

CR
crocro
18:44 26.05.2026.

Ljevičari navalili na hitnu, nema mjesta za priključivanje na aparate.

DA
Dako1
18:42 26.05.2026.

Čestitke našem stručnom timu koji je, vjerojatno uz nekolicinu svjetskih pravnih i energetskih stručnjaka, doveo do pozitivne presude za Hrvatsku. Mnoge arbitraže bi bile povoljnije za nas, samo da se ozbiljnije pristupa svakom slučaju. Pri tome mislim na ratnu odštetu od srbije i crne gore, odštete za ubojstva civila na teritoriju Hrvatske, za zatočenike logora, neriješene teritorijalne parnice kako na kopnu, tako i morske, materijalnog i nematerijalnog prava u Europskoj uniji... Ali je previše Orbana, Štrpca i njegovog Veritasa, Tešelička sa Documentom i inih tzv. Hrvatskih stranaka koje rade protiv nas samih... Naši političari, povjesničari, stručnjaci sa svih područja bi se trebali malo više zalagati po pitanju istine.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!