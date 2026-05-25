Sumnjate da su vam susjedi svingeri? Ovo su znakovi koje trebate potražiti

Vi možda mislite da ste u dobrim odnosima sa svojim susjedima, ali koliko ih dobro poznajete? Možda postoje neki znakovi na koje treba obratiti pozornost, a koji bi mogli pokazati da je vaš susjed svinger. To može biti nešto sasvim obično poput dekoracije na kući ili nakita koje nose, prenosi The Sun.

Ananas je najpoznatiji 'tajni znak' svingera, naročito u SAD-u. Ovo je povezano sa gostoprimstvom i otvorenošću, jer je ananas tradicionalno bio simbol dobrodošlice. Kada je ananas postavljen naopačke u kolica za kupovinu ili na neki drugi očigledan način, to može signalizirati da je osoba ili par zainteresiran za svingerski stil života. Također, neki svingerski parovi koriste ananas kao dekoraciju u svojim domovima ili na odjeći kako bi suptilno ukazali na svoj životni stil. Simbol ananasa često se koristi i na društvenim mrežama kao hashtag ili emoji kako bi se diskretno ukazalo na interes za svingerske aktivnosti. Dakle, iako ananas može izgledati kao običan voćni simbol, za neke ljude on nosi dublje značenje i povezan je s određenim životnim stilovima.

Pampas: Ova trava, koju ste možda vidjeli na travnjacima diljem zemlje, povezuje se s svinganje, od 70-ih, iako nije jasno odakle je poveznica nastala. U 2017. objavljeno je da su prodavači biljaka primijetili pad prodaje pampas trava, što je dovelo do toga da su neki rasadnici prestali proizvoditi zalihe jer su ih kupci izbjegavali kupovati zbog konotacije sa svinganjem.

Nick Coslett, upravitelj tvrtke Palmstead Nurseries, primijetio je pad prodaje. Rekao je: 'Nemam dokaza da je ikada korišten za svinganje - mislim da je to zato što je posađen u ispred kuća'. Ali, postoji ta konotacija, nažalost. Međutim, biljka je ponovno stekla popularnost i sada se mnogi bore s krađama pampasa.

Određeni nakit: Cooper Beckett, voditelj podcasta Life on the Swingset, kaže da mnogi svingeri odlučuju nositi crni prsten. 'Nosite svoj crni prsten na desnoj ruci ako ste vani i otvoreni ste za susrete s drugim svingerima. Ako vam priđe netko tko nosi crni prsten na desnoj ruci, započnite s njim razgovor. Vidim da nosite crni prsten na desnoj ruci. Možda smo u istom klubu', objašnjava.

Narukvice na gležnjevima, prstenje na nožnim prstima, prstenje na palcu i prebacivanje vjenčanog prstena na desnu ruku, prema web stranici o alternativnom načinu života Bigger Love, su isto znakovi svingera. Iako pazite, u mnogim europskim zemljama, nošenje vjenčanog prstenja na desnoj ruci je norma.

Poseban znak: Web stranica Swinger Code predlaže da ljudi koji žele zamijeniti partnera često nose narukvicu s posebnim simbolom za svingere. Simbol je dizajniran kako bi svingerima pomogao da se međusobno prepoznaju, što im je u konačnici pomoglo da pronađu potencijalne parove. Ovaj simbol je nenametljiv i poštuje privatnost onih koji ga nose.

Simbol koji se sastoji od međunarodno poznatih muških i ženskih znakova koji se presijecaju i orijentirani su vodoravno, s tri znaka plus ili minus s obje strane, koji se razlikuju ovisno o tome što voli par koji svinga. Tri znaka plus s obje strane pokazuju da par traži drugi par, dok znak minus znači da bi se pridružili i sami.

Dekoracije za dom: Intrigantan izbor kućnih dekoracija mogao bi povezati vašeg susjeda sa svinganjem. Bijelo kamenje i ružičasti ili ljubičasti ukrasi u prednjem dijelu vrta neki ljudi također vide kao znak svingerske aktivnosti. Slika naopako okrenutog ananasa u vrtu - ili koja se nosi na nakitu i odjeći - poznata je kao još jedna značajka svingera. Unatoč nevinom izgledu, čini se da su vrtni patuljci i ružičasti flamingosi na travnjaku vjerojatni pokazatelj da stanovnik voli svinagnje.

Jacuzzi: Postavljanje hidromasažne kade u vrtu također se smatra klasičnim swingerskim potezom. Ali, Ross Phillipson, direktor prodaje u Hot Tubs Superstoreu u Blackpoolu, tvrdi da je to mit. Rekao je: 'Najveća zabluda je da su vruće kade rezervat svingera, popustljivih nogometaša Premiershipa ili drečavih tipova koji žive u Essexu. Zapravo, kupuju ih svi i svatko'.