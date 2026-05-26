Bošnjačko-srpski obračun blokirao most, Hrvati presjekli čvor kod Gradiške

Bosna i Hercegovina možda je jedina država u Europi u kojoj se novi most prisilno otvara tek kada se stari počne rušiti. To se upravo dogodilo na Savi kod Gradiške. Most, koji je završen još 2022. godine, konačno je pušten u funkciju tek nakon što je stari prijelaz zbog oštećenja zaustavio promet. Godinama je novi most stajao kao spomenik političkim blokadama, entitetskim sukobima, nadležnostima, procedurama i međusobnim ucjenama. Beton, čelik i asfalt bili su završeni mnogo prije nego što je politički sustav bio spreman priznati da je projekt dovršen. U BiH nije dovoljno izgraditi most. Potrebno je još preživjeti rat pravilnika, nadležnosti, PDV-a, nacionalnih interesa i političkih ega.
