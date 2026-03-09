Prepustite se već večeras! Parovi koji tijekom seksa rade ovu jednu stvar imaju bolji seksualni život

Ako razgovarate s partnerom tijekom seksa, vjerojatno ste puno sretniji sa svojim seksualnim životom od ostalih parova koji ne progovore ni riječi. Novo istraživanje objavljeno u Journal of Sex & Marital Therapy upravo je otkrilo da su ljudi koji komuniciraju u krevetu uglavnom zadovoljniji i seksualno i u svojim vezama, prenosi MindBodyGreen.
Možete razgovarati i neverbalnom komunikacijom: neverbalni znakovi, uključujući pomicanje nečije ruke tamo gdje želite, stenjanje kad rade nešto što vam se sviđa ili odmahivanje glavom kad vam je nešto neugodno, sve se ubraja u oblike komunikacije. I verbalna i neverbalna komunikacija povezane su s većim zadovoljstvom u vezi, a time i s više seksualnog zadovoljstva.
- Naša otkrića sugeriraju da je uporaba verbalne ili neverbalne komunikacije manje važna za seksualno zadovoljstvo kada je par zadovoljan sa svojom općenitom komunikacijom u vezi - napisali su istraživači u radu o svojim nalazima. - Drugim riječima, važnije je imati dobru komunikaciju u samoj vezi, nego forsirati određeni tip komunikacije (verbalni ili neverbalni) tijekom seksa. -
Da bi došli do ovih zaključaka, istraživači su anketirali oko 400 ljudi o tome koliko su često komunicirali tijekom seksa, kako su komunicirali (verbalno i neverbalno) te kako i koliko često je komunicirao njihov partner. Partneri su također izvijestili koliko su sretni sa svojim seksualnim životom, vezom i seksualnom komunikacijom.
Veća količina komunikacije svake vrsta tijekom seksa (bilo verbalne ili neverbalne i jeste li to razgovarali vi ili vaš partner) bila je povezana s time da su partneri bili zadovoljniji razinom komunikacije u vezi. Zadovoljstvo komunikacijom bilo je povezano sa zadovoljstvom u seksu.
Ipak, prijašnje studije pokazale su da se većina ljudi boji komunicirati tijekom seksa, bilo da se boje da će upropastiti raspoloženje ili zbog straha da će povrijediti partnera. Međutim, važno je prijeći preko straha od negativnih reakcija. Rezultati ovog istraživanja dokazuju da su svi zadovoljniji kada je komunikacija bolja, kako sa samim sobom tako i sa svojim partnerom. Nema ničeg lošeg u neverbalnoj komunikaciji, ako vam to više odgovara i pomaže održati seksualno raspoloženje na zadovoljavajućoj razini.