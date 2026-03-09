Prepustite se već večeras! Parovi koji tijekom seksa rade ovu jednu stvar imaju bolji seksualni život

Ako razgovarate s partnerom tijekom seksa, vjerojatno ste puno sretniji sa svojim seksualnim životom od ostalih parova koji ne progovore ni riječi. Novo istraživanje objavljeno u Journal of Sex & Marital Therapy upravo je otkrilo da su ljudi koji komuniciraju u krevetu uglavnom zadovoljniji i seksualno i u svojim vezama, prenosi MindBodyGreen.

Možete razgovarati i neverbalnom komunikacijom: neverbalni znakovi, uključujući pomicanje nečije ruke tamo gdje želite, stenjanje kad rade nešto što vam se sviđa ili odmahivanje glavom kad vam je nešto neugodno, sve se ubraja u oblike komunikacije. I verbalna i neverbalna komunikacija povezane su s većim zadovoljstvom u vezi, a time i s više seksualnog zadovoljstva.

- Naša otkrića sugeriraju da je uporaba verbalne ili neverbalne komunikacije manje važna za seksualno zadovoljstvo kada je par zadovoljan sa svojom općenitom komunikacijom u vezi - napisali su istraživači u radu o svojim nalazima. - Drugim riječima, važnije je imati dobru komunikaciju u samoj vezi, nego forsirati određeni tip komunikacije (verbalni ili neverbalni) tijekom seksa. -

Da bi došli do ovih zaključaka, istraživači su anketirali oko 400 ljudi o tome koliko su često komunicirali tijekom seksa, kako su komunicirali (verbalno i neverbalno) te kako i koliko često je komunicirao njihov partner. Partneri su također izvijestili koliko su sretni sa svojim seksualnim životom, vezom i seksualnom komunikacijom.