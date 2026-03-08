Izbjegavaju iskrenost: Ovo su najčešće laži koje izgovaraju žene kada je riječ o seksu

Znate li neku osobu koja nikada nije izrekla niti jednu laž? Gotovo da se takvi i ne mogu pronaći, no neke laži su, reći će mnogi, 'potrebnije' od drugih, iako ne opravdavamo laganje. Bilo kako bilo, kada je riječ o seksu, lažu i žene i muškarci. Kako bi se doznalo lažu li o istim stvarima, Illicit Encounters proveo je istraživanje koje je uključilo 2.000 muškaraca i žena. Kako se i očekivalo, muškarci i žene lažu o različitim stvarima. Žene najčešće lažu o broju svojih seksualnih partnera, a muškarci lažu o tome da nisu varali svoju partnericu. I nisu to jedine laži na ovu temu, kreativna su oba spola.
Najčešće laži žena:
- Lažu o broju seksualnih partnera
- Lažu o tome jesu li glumile orgazme
- Izgovaraju riječi "volim te" i kada to ne misle
- Lažu da imaju redovite seksualne odnose
- Lažu da nikada ne maštaju o seksu s drugim muškarcima
- Lažu da imaju glavobolju kako bi izbjegle seks
- Lažu da nikada nisu prevarili pratnera
- Lažu da je seks bio dobar onda kada zaista nije
- Lažu da ne gledaju pornografiju te da ne masturbiraju
Najčešće laži muškaraca
- Lažu da nisu nikada prevarili partnericu
- Lažu da ne gledaju pornografiju i da gotovo nikada ne masturbiraju kada su u vezi
- Lagat će i da izgledate super, čak i kada to ne misle
- Povećat će broj seksualnih partnerica
- Lagat će o prosječnoj duljini seksulanih odnosa i tome koliko mogu "izdržati"
- Izgovaraju volim te iako to ne misle
- Lagat će da je seks bio odličan
- Lagat će da nikada ne maštaju o seksu s drugim ženama
17
SUKOB NA BLISKOM ISTOKU
FOTO Ekskluzivne fotografije iz Irana: Ovako izgledaju ulice dok bukti rat
ATMOSFERA DERBIJA
FOTO Boysi i Torcida bore se tko će biti glasniji: Pogledajte zanimljivu poruku navijača Hajduka
Potpuna transformacija