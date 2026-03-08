Izbjegavaju iskrenost: Ovo su najčešće laži koje izgovaraju žene kada je riječ o seksu

Znate li neku osobu koja nikada nije izrekla niti jednu laž? Gotovo da se takvi i ne mogu pronaći, no neke laži su, reći će mnogi, 'potrebnije' od drugih, iako ne opravdavamo laganje. Bilo kako bilo, kada je riječ o seksu, lažu i žene i muškarci. Kako bi se doznalo lažu li o istim stvarima, Illicit Encounters proveo je istraživanje koje je uključilo 2.000 muškaraca i žena. Kako se i očekivalo, muškarci i žene lažu o različitim stvarima. Žene najčešće lažu o broju svojih seksualnih partnera, a muškarci lažu o tome da nisu varali svoju partnericu. I nisu to jedine laži na ovu temu, kreativna su oba spola.

Najčešće laži žena:

Lažu o broju seksualnih partnera

Lažu o tome jesu li glumile orgazme

Izgovaraju riječi "volim te" i kada to ne misle

Lažu da imaju redovite seksualne odnose

Lažu da nikada ne maštaju o seksu s drugim muškarcima

Lažu da imaju glavobolju kako bi izbjegle seks

Lažu da nikada nisu prevarili pratnera

Lažu da je seks bio dobar onda kada zaista nije

Lažu da ne gledaju pornografiju te da ne masturbiraju

Najčešće laži muškaraca