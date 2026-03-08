Naši Portali
Izbjegavaju iskrenost: Ovo su najčešće laži koje izgovaraju žene kada je riječ o seksu

08.03.2026.
u 22:45

Kako bi se doznalo lažu li žene i muškarci o istim stvarima, Illicit Encounters proveo je istraživanje koje je uključilo 2.000 muškaraca i žena.

Znate li neku osobu koja nikada nije izrekla niti jednu laž? Gotovo da se takvi i ne mogu pronaći, no neke laži su, reći će mnogi,  'potrebnije' od drugih, iako ne opravdavamo laganje. Bilo kako bilo, kada je riječ o seksu, lažu i žene i muškarci. Kako bi se doznalo lažu li o istim stvarima, Illicit Encounters proveo je istraživanje koje je uključilo 2.000 muškaraca i žena.  Kako se i očekivalo, muškarci i žene lažu o različitim stvarima. Žene najčešće lažu o broju svojih seksualnih partnera, a muškarci lažu o tome da nisu varali svoju partnericu. I nisu to jedine laži na ovu temu, kreativna su oba spola. 

Najčešće laži žena:

  • Lažu o broju seksualnih partnera
  • Lažu o tome jesu li glumile orgazme
  • Izgovaraju riječi "volim te" i kada to ne misle
  • Lažu da imaju redovite seksualne odnose
  • Lažu da nikada ne maštaju o seksu s drugim muškarcima
  • Lažu da imaju glavobolju kako bi izbjegle seks
  • Lažu da nikada nisu prevarili pratnera
  • Lažu da je seks bio dobar onda kada zaista nije
  • Lažu da ne gledaju pornografiju te da ne masturbiraju

Najčešće laži muškaraca

  • Lažu da nisu nikada prevarili partnericu
  • Lažu da ne gledaju pornografiju i da gotovo nikada ne masturbiraju kada su u vezi
  • Lagat će i da izgledate super, čak i kada to ne misle
  • Povećat će broj seksualnih partnerica
  • Lagat će o prosječnoj duljini seksulanih odnosa i tome koliko mogu "izdržati"
  • Izgovaraju volim te iako to ne misle
  • Lagat će da je seks bio odličan
  • Lagat će da nikada ne maštaju o seksu s drugim ženama
