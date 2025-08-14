Svi ljudi koji su doživjeli 100. imaju jednu istu posebnu sposobnost: Jeste li i vi možda jedni od njih?

Novo švedsko istraživanje otkriva da stogodišnjaci razvijaju manje bolesti, sporije ih akumuliraju i često u potpunosti izbjegavaju najsmrtonosnija stanja povezana sa starenjem – unatoč tome što žive znatno dulje od mnogih. Analizom desetljeća zdravstvenih kartona, znanstvenici su usporedili stogodišnjake s ljudima rođenima u istom razdoblju koji su umrli ranije. Rezultati pokazuju da osobe koje dožive 100 godina ne samo da bolje preživljavaju teške bolesti, već ih i dulje izbjegavaju, piše Daily Mail.

U jednoj od studija, kod samo 4% stogodišnjaka zabilježen je moždani udar do 85. godine, dok je među onima koji su umrli prije 100. rođendana ta brojka bila dvostruko veća. Slično, srčani udar je doživjelo 12,5% stogodišnjaka, naspram više od 24% onih koji su umrli u 80-ima.

Druga, šira analiza obuhvatila je 40 različitih bolesti, od blažih do teških. Čak i tada, stogodišnjaci su se isticali sporijim razvojem bolesti, a značajno rjeđe su patili od kardiovaskularnih problema, depresije i demencije. Iako su i oni u kasnijim godinama razvijali zdravstvene tegobe, to se događalo postupno i znatno kasnije nego kod većine ljudi – često tek oko 89. godine, bez naglog pogoršanja zdravlja u posljednjim godinama života.

Profesorica Karin Modig s Karolinska instituta ističe da ova istraživanja ruše uvriježeno mišljenje kako dulji život nužno znači više bolesti: "Naši nalazi pokazuju da je moguće stariti sporije nego što je uobičajeno. Stogodišnjaci možda drže ključ razumijevanja kako živjeti dulje – i to u boljem zdravlju”.

Razlozi njihove otpornosti još nisu jasni – moguće je da se radi o kombinaciji genetike, životnog stila i okolišnih čimbenika. Znanstvenici sada planiraju istražiti koji od tih elemenata ima najveći utjecaj.