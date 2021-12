Suprug napisao popis želja za rođendan, žena uvrijeđena: ‘Ne želi platiti stanarinu taj mjesec, pretjerao je'

Anonimna žena obratila se virtualnim prijateljima na društvenoj mreži Reddit i požalila na supruga i njegovo ponašanje ususret 30-om rođendanu koji treba proslaviti.



Kaže da razumije njegovu potrebu i želju da mu taj dan bude poseban, ali smatra da je pretjerao onda kada je napravio popis svojih uvjeta i želja - za cijeli 'rođendanski' mjesec.



Naveo je da ne želi raditi nikakve kućanske poslove niti kuhati tijekom 'svog' mjeseca, želi igrati Xbox satima bez da ga ona ometa i prigovara za to. Nerazumni zahtjevi tu ne prestaju - tražio je da ovaj mjesec ne plati svoj dio stanarine i da ide van s prijateljima kada god to poželi. "Drugim riječima, on želi mjesec dana odmora od svih obaveza i odgovornosti koje ima kao partner i otac", napisala je žena.



Na pitanje je li zaista ozbiljan s popisom rekao je da bi to sve trajalo 'samo' mjesec dana.

Koje su najsigurnije zemlje za putovanje u svijetu? Pogledajte kako na ljestvici stoji Hrvatska

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Rekla sam da se ne slažem s niti jednom stavkom na popisu i da ima nerealna očekivanja. Ionako inače ja radim veći dio kućanskih poslova, iako oboje radimo. Također i brinem više o sinu, računima, stanarini... Nikada si ne bih mogla priuštiti mjesec dana odmora. Rekao mi je da sam sebična i da bi on podržao mene da sam nešto tako tražila. Nije prestao govoriti kako je razočaran u mene", napisala je i pitala ljude je li zaista ona ta koja je pogriješila, ali ubrzo je mogla shvatiti po komentarima da nije.



Većina ljudi zauzela je njezinu stranu. Jedan muškarac napisao je da nikada ovako nešto ne bi tražio od supruge jer zna da bi mu odmah dala papire za razvod, prenosi The Sun.



"Rođendan ne može biti razlog da ne plati svoj dio stanarine!", napisao je netko, a druga osoba se nadovezala i rekla da bi bilo uredu da je tražio da samo na taj dan ne radi ništa i malo uživa, ali ovo je zaista pretjerano.



Neki ljudi su čak rekli da je njegov postupak agresivan prema supruzi, ali i općenito ponašanje: "Kada jedan partner drugog ostavlja samog da se brine o djetetu i domu, to je zlostavljanje."

Ovo je 12 najbizarnijih razloga zbog kojih su ljudi zatražili razvod braka!