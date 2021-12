'Zaljubljen sam u udanu ženu, ali ona ne želi ostaviti svog supruga za mene'

- Zaljubljen sam u udanu ženu. Znam da je to pogrešno, ali ne mogu si pomoći. Svaki tjedan, kad se nađemo, obećava da će ostaviti muža, ali to se nikad ne dogodi. Uvijek postoji izgovor zašto je i dalje s njim - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Toliko voli ovu ženu i želi biti s njom kako treba, ali počinje sumnjati da ona ne osjeća isto. Upoznali su se na web stranici i već godinu dana imaju aferu. Rekla mu je da nije zadovoljna svojim mužem i da se više ne seksaju, ali možda to nije istina. Sada se pita što može napraviti da ona ostavi supruga.

- Ne možete je natjerati da napusti muža. Možda joj se iskreno sviđate i teško joj je okončati stvari ili vas samo koristi. Budite iskreni i recite joj kako se osjećate. Znam da je bolno, ali možda bi bilo najbolje da prihvatite da ona neće biti vaša i usmjerite svoju pozornost na pronalaženje nekoga novog - odgovorila mu je Deidre.

