Stručnjakinja razotkrila mitove o čišćenju: 'Ovih 5 proizvoda vam stvarno ne treba'

Često nas privuče blistava reklama ili obećanje o čudesnom proizvodu za čišćenje, iako zapravo ne trebamo hrpu različitih sredstava za svaki kutak kuće. Marketinški trikovi i upečatljive kampanje lako nas uvjere da je svaki novi proizvod nužan za savršeno čišćenje, no u praksi je dovoljno nekoliko osnovnih i dobro odabranih sredstava da održi kuću čistom. Lynsey Crombie poznata je kao "Kraljica čistoće" i redovito se pojavljuje u TV emisijama da bi raspravljala o kućanskim poslovima. Također se može pohvaliti impresivnim brojem pratitelja na društvenim mrežama gdje dijeli videozapise s trikovima i savjetima.

U jednom je videu Crombie otkrila da postoji nekoliko proizvoda za čišćenje koji su nepotrebni i koje ne moramo uvijek koristiti, piše Daily Express. Prvi na njezinoj listi bio je sredstvo za odčepljivanje odvoda. "Umjesto korištenja jakih kemikalija, isprobajte ispiranje sodom bikarbonom ili čak korištenje 'zmije' za čišćenje odvoda. Nevjerojatno je zadovoljavajuće ukloniti svu tu skrivenu prljavštinu. Bit ćete oduševljeni", rekla je Crombie. Dodala je da osvježivači tepiha, koje posipate po podu prije usisavanja, nisu neophodni. "Trebaju li nam stvarno? Zapravo ne. Umjesto toga, napravite ih sami koristeći bikarbonu i nekoliko kapi eteričnih ulja", savjetovala je.

Crombie je rekla da ovu mješavinu posipate po tepihu, ostavite 15 minuta, a zatim usisate. "Jednostavno je, prirodno i nešto što možete povremeno raditi", objasnila je. Sredstva za uklanjanje kamenca iz kuhala često se vide kao jednostavan način čišćenja i uklanjanja naslaga, ali postoji i druga, jeftinija alternativa. "Umjesto toga, upotrijebite limun, narežite ga, stavite u kuhalo za vodu, napunite vodom, prokuhajte, ostavite da se stegne, a zatim isperite. Kuhalo će izgledati i mirisati svježe u roku od nekoliko minuta", rekla je u videu.

Također smatra da vlasnici kuća ne moraju uvijek kupovati sprejeve protiv plijesni jer bijeli ocat odlično djeluje. "Samo ga poprskajte, ostavite da djeluje, a zatim isperite. Steknite naviku čišćenja kupaonice bijelim octom da biste spriječili povratak plijesni", savjetovala je Crombie.

Na kraju, svojim je pratiteljima rekla da zamijene maramice za sušilicu kuglicama. Iako maramice predivno mirišu, kuglice smanjuju vrijeme sušenja te su namijenjene za višekratnu upotrebu, što ih čini održivijom opcijom, kako za vaš proračun, tako i za okoliš. Crombie je rekla da jednostavnim zamjenama u svojoj rutini čišćenja možete smanjiti troškove i proizvesti manje otpada, a ipak dobiti prirodno blistav dom.