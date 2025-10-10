Stručnjakinja za čišćenje otkriva 4 proizvoda koja ne biste trebali kupovati: 'Bacate novac'

Često ne možemo odoljeti privlačnom izgledu ili pametnom dizajnu proizvoda za čišćenje, bilo da je riječ o šarenim bocama, obećanjima o "magičnim rezultatima" ili novim mirisima koji mame s polica. Mnogi od nas ih kupuju impulzivno, uvjereni da će upravo taj proizvod olakšati čišćenje doma, no istina je da se dio njih pokaže potpuno nepotrebnim. Stručnjakinja za čišćenje otkrila je svoj popis od četiri proizvoda na koje nikada ne biste trebali trošiti novac.

Lynsey Crombie, poznata kao "Kraljica čistoće", rekla je da je jedna stvar koju bi svi trebali znati ta da je ponekad manje više. Iako se lako "navući"na TikTok videozapise koji prikazuju kreatore koji koriste stotine različitih proizvoda za čišćenje jednog predmeta, to nije uvijek potrebno. Zapravo, postoje neki predmeti koje Crombie potpuno izbjegava, preferirajući prirodniju alternativu za koju tvrdi da djeluje čak i bolje od sprejeva i pjena koji se prodaju u lijepim bočicama, piše Daily Express. Jedna od stvari koju Crombie izbjegava su osvježivači zraka.

"Nikada nisam osjetila potrebu za njima, umjesto toga otvorite prozore i pustite da svježi zrak struji", rekla je u videu na TikToku. Još jedan proizvod u kojem Lynsey ne vidi smisao su vlažne maramice za pod. Poručila je pratiteljima da ih se "riješe" jer je mop "lakši za koljena", ekološki prihvatljiv i ostavlja pod bez tragova i mrlja. Također je rekla da nikada nije bila obožavateljica sredstva za čišćenje kamenca i umjesto toga radije koristi bijeli ocat.

"Nježan je, učinkovit i s lakoćom uklanja kamenac i tvrdu vodu", rekla je stručnjakinja za čišćenje svojoj TikTok publici. Zatim je pokazala kako natapa papirnati ručnik bijelim octom prije nego što ga omota oko zahvaćenog područja. Na kraju, Crombie je odlučila izbjegavati jaka sredstva za čišćenje pećnica. "Ako vaša pećnica nije čišćena više od godinu dana, možda će vam trebati sredstvo. Ali ako ju redovito čistite, jednostavna mješavina limuna i sode bikarbone radi fantastičan posao", objasnila je.

Da bi vaša pećnica bila sjajna i u vrhunskom stanju, jednostavno trebate iscijediti limun i sodu bikarbonu da biste stvorili pjenasti piling prije nanošenja po cijeloj pećnici. "Moja pećnica nije prljava, ali čak i uz redovito čišćenje i dalje skuplja prljavštinu i nečistoće, a ova metoda savršeno funkcionira. Najjednostavniji proizvodi su zaista najbolji", rekla je stručnjakinja. Dodala je i da se limun u kući može koristiti za nekoliko drugih poslova čišćenja.

Na primjer, možete staviti nekoliko polovica limuna u zdjelu s hladnom vodom, pa u mikrovalnu pećnicu i uključiti uređaj na punu snagu ​​pet minuta. Crombie je objasnila da će to otpustiti masnoću što će olakšati uklanjanje nečistoće krpom. Ako u vašem domu postoje područja zahvaćena hrđom, možete se boriti protiv toga miješanjem limuna sa soli da biste napravili pastu. Nakon nanošenja na hrđu i ribanja, ostavite smjesu nekoliko minuta prije nego što je isperete toplom vodom.